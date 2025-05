Tre studenti dai licei di Gallarate a Cape Canaveral

Talento, passione e spirito di squadra: sono queste le qualità che hanno permesso a tre giovani studenti del Liceo di viale dei Tigli di conquistare un posto nella prestigiosa Space Settlement Design Competition, manifestazione internazionale sostenuta anche dalla Nasa, che si svolgerà dal 25 al 28 luglio 2025 presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral.

I protagonisti di questa straordinaria avventura sono Tristano Rigoli (1° Liceo Scientifico Scienze Applicate), Sofia Ferretto (5° Liceo Scientifico) e Margherita Castoldi (2° Liceo Classico): tre studenti con percorsi scolastici differenti, uniti da una sfida comune che li ha visti lavorare fianco a fianco in un intenso progetto di progettazione ingegneristica e gestione delle risorse in ambito spaziale. Il tutto in lingua inglese, e con standard operativi modellati su scenari realistici del settore aerospaziale.

A premiarli simbolicamente con un incontro istituzionale in Comune a Gallarate è stata l’assessora all’Istruzione Claudia Mazzetti, che ha voluto riceverli personalmente in municipio. «Sono uno studente di prima, uno di seconda Liceo Classico e uno di quinta, che hanno lavorato in team: li ho ricevuti in municipio perché i talenti vanno premiati, queste attività fuori orario scolastico che denotano grande impegno e passione», ha dichiarato.

In un post pubblicato sui social, Mazzetti ha espresso l’orgoglio della città per il traguardo raggiunto dai tre studenti, sottolineando il valore formativo di questa esperienza: «Dal lavoro di squadra alla progettazione ingegneristica, dalla gestione delle risorse al problem solving in ambito STEM: questa esperienza rappresenta un vero ponte tra scuola e mondo, tra Gallarate e il futuro».

La finale mondiale della SSDC sarà un’occasione irripetibile per i ragazzi, che si confronteranno con coetanei di tutto il mondo, in un contesto di altissima qualità scientifica e professionale. Ma sarà anche un motivo di grande soddisfazione per la comunità scolastica e cittadina, che vede i propri giovani protagonisti su un palcoscenico di rilevanza globale.

A loro va l’in bocca al lupo di tutta Gallarate, con la consapevolezza che il futuro – anche quello spaziale – passa attraverso l’impegno di chi studia e sogna in grande.