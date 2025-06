A Busto Arsizio arriva il primo “Ba-Ratto”

Venerdì 27 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, il parco Norma Cossetto di via Ugo Foscolo ospiterà la prima edizione del “Ba-Ratto”, un evento inedito a Busto Arsizio che punta a promuovere il riuso e il consumo consapevole attraverso lo scambio gratuito di abiti e accessori.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e in particolare dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Chiara Colombo, nasce con l’intento di coinvolgere attivamente i giovani in un’esperienza concreta di sostenibilità e condivisione. Il principio su cui si fonda l’evento è semplice ed efficace: dare nuova vita a ciò che non si utilizza più, contrastare lo spreco e valorizzare l’economia circolare. “Il tuo vecchio è il nuovo di qualcun altro”, recita lo slogan dell’iniziativa.

«Come assessore alle Politiche giovanili, credo fortemente nel valore di iniziative concrete che aiutino i giovani a sviluppare una nuova consapevolezza sul consumo e sull’ambiente», ha dichiarato Colombo. «È un modo per educare al riuso, per valorizzare ciò che già abbiamo e per costruire insieme una cultura della sostenibilità. Sono convinta che il cambiamento passi anche da qui».

Per partecipare sarà sufficiente portare con sé almeno cinque capi d’abbigliamento o accessori in buono stato e puliti, da scambiare liberamente con gli altri partecipanti. A disposizione dei presenti ci saranno 15 tavoli e 10 gazebo dove esporre i propri articoli.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Non è obbligatoria la prenotazione, ma è consigliata per assicurarsi uno spazio espositivo. Link di prenotazione: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hAImNfkTGEOmL-_FfQ2kmpNy7t-eOH9JjJK2PM2BY4tUMzdNV1hHUUFSU1BMNEFETjk2T0Q4WE5DUy4u&route=shorturl