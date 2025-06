A Gallarate la serata-Pooh apre i sei venerdì dedicati all’omaggio ai grandi della musica italiana

Venerdì 13 giugno parte il Summer Sound 25: in piazza Libertà il tributo ai Pooh apre la rassegna estiva

«Prende il via questa sera il Summer Sound 25, la rassegna musicale estiva promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Gallarate, realtà composta da Amministrazione comunale, ConfCommercio Gallarate e Malpensa e Naga – Negozi Associati Gallarate» dice l’assessore e vicesindaco Rocco Longobardi.

Alle ore 21.30 in Piazza Libertà si accendono i riflettori sul primo appuntamento, con il live degli Opera III (nella foto), che porteranno sul palco un emozionante tributo ai Pooh, la storica band italiana capace di attraversare generazioni con la sua musica. Il programma proseguirà ogni venerdì fino al 18 luglio, con sei serate gratuite dedicate ai grandi nomi della musica italiana: Ligabue, Zucchero, Annalisa, 883 e Vasco Rossi, reinterpretati da alcune delle migliori tribute band italiane.

«Il Summer Sound è un appuntamento fisso per ogni venerdì dell’estate gallaratese, capace di coniugare intrattenimento, partecipazione e valorizzazione del centro cittadino, sostenendo le attività commerciali e offrendo un’occasione di incontro e divertimento per tutte le età».

Dalle ore 20.30, un’ora prima del concerto, i più piccoli potranno divertirsi con SuperZero, alias Cristian Bagno, artista conosciuto in tutta Italia per i suoi spettacoli coinvolgenti e originali.

Con oltre vent’anni di esperienza, SuperZero ha trasformato la sua passione per l’intrattenimento educativo in un’arte capace di unire magia, musica, teatro e comicità, regalando sorrisi a bambini e genitori in un’atmosfera di pura allegria.

Appuntamento questa sera alle 20.30 con SuperZero, e alle 21.30 con il concerto in Piazza Libertà:

Gallarate apre l’estate con musica, magia e divertimento per tutti!