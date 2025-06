Albizzate si anima il 6, 7 e 8 giugno: la mostra di pittura, le foto dell’autostrada e i sapori della Calabria

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 giugno 2025, Albizzate si trasforma in un vivace polo culturale grazie a tre importanti eventi che animeranno il cuore del paese, tra arte visiva, storia del territorio e la festa calabro-lombarda.

Presso la Sala Reni (Piazza IV Novembre), sarà allestita la mostra pittorica “Enrico Montonati – Tra fede e speranza”, dedicata all’intenso percorso artistico di uno dei pittori più espressivi del nostro territorio. Nato a Sesto Calende e scomparso nel 2021, Montonati ha saputo unire la drammaticità del vissuto umano a una profonda dimensione spirituale. La sua opera, potente e coinvolgente, è un viaggio nei sentimenti umani, nella sofferenza e nella redenzione. La mostra, possibile grazie alla sempre proficua collaborazione tra il Comune di Albizzate e l’associazione Volarte Italia di Adelio Airaghi, sarà visitabile sabato 7 e domenica 8 giugno dalle ore 9 alle 18.

In contemporanea, nella Sala Consiliare del Comune di Albizzate, viene presentata la mostra fotografica “La viabilità veloce compie 100 anni”, in occasione dell’installazione dei nuovi cartelli autostradali con la scritta “Albizzate”. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 6 giugno alle ore 18.30, con la presentazione del fotografo Giorgio Papa e la partecipazione dell’onorevole Stefano Candiani, seguita da un aperitivo. La mostra sarà poi aperta al pubblico il 7 e 8 giugno (orari: 10.00–12.30 e 15.00–18.00), offrendo un viaggio per immagini nella storia della mobilità italiana e del territorio varesino. Da ricordare inoltre Domenica alle ore 17,30 la presentazione del libro “Inizia il futuro” di Liborio Rinaldi, che ripercorre la visione pionieristica di Piero Puricelli, artefice della prima autostrada al mondo, alla presenza dell’autore.

Inoltre, a partire da venerdì 6 giugno e per tutto il weekend, l’area feste del Comune di Albizzate sarà teatro della Festa calabro-lombarda, giunta ormai alla 10° edizione. Si tratta di un appuntamento fisso nel calendario delle sagre di questo territorio e per tre sere si potranno gustare prodotti di questi territori oltre che ballare e passare momenti conviviali, grazie alla sempre impeccabile organizzazione del Comitato Solidale Albizzatese.

Nel weekend non manca lo sport

Domenica 8 giugno, dalle 9 alle 17, il Palashark di Albizzate ospiterà la seconda edizione della Shark Fest, una giornata di sport, divertimento e solidarietà rivolta a bambini, famiglie e a tutta la comunità.

Il cuore dell’evento sarà il torneo di minibasket riservato ai bambini delle annate 2016 e 2017, che si sfideranno sul campo in un clima di gioco, entusiasmo e condivisione. Ma la Sharkfest non sarà solo pallacanestro: per tutto il giorno, grandi e piccoli potranno partecipare a giochi, pesca benefica, attività di merchandising e punti ristoro, in una vera e propria festa all’insegna dello stare insieme.