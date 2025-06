Angelo Veronesi (Lega): “Grazie ai nostri elettori, terremo duro per l’interesse pubblico in urbanistica e la sicurezza a Saronno”

Il segretario della Lega di Saronno Angelo Veronesi deve digerire due amarezze: la sconfitta del candidato del centrodestra al ballottaggio e un risultato di certo non soddisfacente per il suo partito, che porta in Consiglio comunale un solo rappresentante. Ci tiene comunque a ringraziare il suo elettorato e ribadisce l’impegno dai banchi dell’opposizione sui temi centrali della campagna elettorale.

«Ringraziamo gli elettori leghisti per il sostegno che hanno profuso per la coalizione di centro destra e per il candidato sindaco Azzi – dice – Abbiamo portato più persone a votare. L’astensionismo è però rimasto il primo partito a Saronno e bisogna interrogarsi su come recuperare questi cittadini sfiduciati dalla politica. Non cambia mai niente perché non si vota. Innegabile l’apporto dell’estrema sinistra che ha fatto un voto contro il centro destra e non certo a favore del Pd e di Pagani».

Due i temi centrali su cui la Lega batterà attraverso Raffaele Fagioli, unico consigliere eletto, dice Veronesi: «La Lega si impegnerà in Consiglio comunale a portare avanti le proprie idee e quelle dei nostri elettori. La Lega difenderà gli interessi pubblici in urbanistica. La sicurezza continuerà a essere il nostro cavallo di battaglia perché Saronno è una città insicura. Gli ultimi atti di criminalità in stazione e non solo lo testimoniano. Saronno non può permettersi altri anni in cui si nega il problema sicurezza».