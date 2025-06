“Com’eri vestita?”: a Marchirolo la mostra contro il pregiudizio e la violenza di genere

In occasione del ventesimo anniversario della sua costituzione, la Fondazione Felicita Morandi ETS presenta la mostra itinerante “Com’eri vestita? – Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua. L’inaugurazione si terrà questo pomeriggio, martedì 3 giugno 2025 alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Marchirolo, in Via Dante 17. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 giugno 2025.

L’esposizione si propone di sfatare il pregiudizio secondo cui l’abbigliamento delle vittime possa in qualche modo giustificare la violenza subita. Attraverso la ricostruzione di storie vere e l’esposizione degli indumenti indossati al momento dell’aggressione, la mostra offre una testimonianza potente e toccante delle esperienze vissute dalle sopravvissute.

Durante la settimana di apertura, la Fondazione Felicita Morandi ETS organizzerà incontri mattutini con le scolaresche, creando momenti informativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Fondata nel 2005 per volontà della Provincia di Varese e del privato sociale, la Fondazione Felicita Morandi ETS opera da vent’anni a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, offrendo servizi di accoglienza, supporto psicologico e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Attraverso progetti come il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio, la Fondazione ha accolto e assistito centinaia di donne, contribuendo concretamente alla lotta contro la violenza di genere.

La mostra “Com’eri vestita?” rappresenta un’occasione per riflettere e sensibilizzare la comunità su un tema di grande attualità e importanza sociale, promuovendo una cultura del rispetto e della parità di genere

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Marchirolo o visitare il sito ufficiale della Fondazione Felicita Morandi ETS.