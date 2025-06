“E tu ami la natura?”. A Varese la campagna di reclutamento per nuove Guardie Ecologiche Volontarie

Per i cittadini che hanno a cuore l’ambiente e desiderano mettere a disposizione il loro tempo libero

al servizio della tutela ambientale, il comune di Varese ha avviato una campagna di reclutamento

per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie dal titolo: “E tu ami la natura?”.

«Tutti i cittadini possono mettersi a disposizione attraverso quest’opera di volontariato, il modo più

chiaro per contribuire al bene del territorio varesino. Penso a figure care alla nostra storia, come

Salvatore Furia, che fu ideatore, promotore della creazione delle Guardie Ecologiche e, nel 1979,

prima GEV della Lombardia», ha sottolineato l’assessora alla tutela ambientale del Comune di

Varese Nicoletta San Martino.

LE LORO ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) hanno lo scopo di diffondere il rispetto e la tutela

dell’ambiente tramite diverse attività: informano i cittadini sulle norme in materia di decoro e

salvaguardia ambientale, collaborano con le scuole attraverso la divulgazione di di buone pratiche ecologiche e condotte sostenibili, offrono supporto nella raccolta dei dati per il monitoraggio ambientale e a difesa della biodiversità e infine tutelano il decoro urbano sanzionando o segnalando alle autorità competenti comportamenti scorretti (sono guardie giurate nominate attraverso un decreto dal Prefetto). Tra le attività di monitoraggio spicca il progetto a tutela degli anfibi nei parchi cittadini e il monitoraggio della vespa velutina, specie aliena pericolosa per le attività di apicoltura.

LE GEV AL FIANCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

Il comune di Varese ha deciso di rafforzare l’attività della sua GEV: «Da quest’anno l’azione delle

GEV diventerà più incisiva perché verranno affiancati dagli ispettori ambientali che avranno la

funzione di tutelare il decoro in città», ha sottolineato l’assessora Nicoletta San Martino. Gli ispettori ambientali avranno la funzione di monitorare insieme alle GEV il giusto smaltimento dei rifiuti e di individuare eventuali trasgressioni al Regolamento di igiene urbana.

COME FARE PER DIVENTARE GEV

Chi vuole entrare a far parte del corpo volontario deve avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni partecipando ad un corso di formazione gratuito, come previsto dalla Regione Lombardia, al

termine del quale bisogna superare un esame davanti ad una commissione regionale.

La campagna prenderà avvio nei prossimi fine settimana con banchetti informativi installati per le vie del centro e, nel corso della stagione di balneazione del lago, lungo il lido della Schiranna di Varese.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Varese o di Regione

Lombardia o scrivere a tutela.ambientale@comune.varese.it