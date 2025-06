Grave incidente a Gorla Minore. 39enne cade dalla moto e interviene l’elisoccorso

La primavera nera dei motociclisti. Ancora un grave incidente che ha coinvolto un centauro si è verificato nella serata di oggi, giovedì, in provincia di Varese e più precisamente in via Ambrogio Colombo a Gorla Minore.

Questa volta, però, sembra che l’uomo alla guida delle due ruote abbia fatto tutto da solo, all’altezza della doppia rotonda che divide il centro abitato dalla zona industriale.

Un uomo di 39 anni è stato soccorso in codice rosso prima da un’ambulanza e un’automedica poi, viste le condizioni, dall’elisoccorso alzatosi in volo da Como per raggiungere poi l’ospedale di Circolo di Varese.