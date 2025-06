Incendio in un garage a Viggiù: distrutte sette auto d’epoca

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, nel comune di Viggiù. Alle ore 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Milano per domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno di un garage privato.

Sette autovetture d’epoca, custodite all’interno del locale, sono state coinvolte nel rogo e irrimediabilmente danneggiate. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e due autobotti, ha permesso di contenere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre strutture adiacenti.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora, al termine delle quali i pompieri hanno avviato la fase di messa in sicurezza dell’area e le indagini per accertare le cause dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le autorità competenti stanno ora cercando di chiarire le dinamiche all’origine del rogo che ha causato ingenti danni materiali, in particolare a un patrimonio automobilistico di valore storico.