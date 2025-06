La scuola elementare di Casciago saluta Maria Campiotti, in pensione dopo 40 anni di insegnamento

Una grande festa per salutare una vera e propria colonna della scuola primaria di Casciago che va in pensione. Sabato 31 maggio a Villa Valerio, in occasione della festa di fine anno della scuola San’Agostino, è stata festeggiata Maria Campiotti, 66 anni, che dopo oltre 40 anni di servizio è prossima alla pensione.

Una giornata di canti, giochi e poesie per la fine dell’anno scolastico e per salutare un’insegnante che ha dedicato 31 anni della sua carriera alla scuola elementare del suo paese (è una casciaghese doc): dopo tanti anni dedicati all’educazione e alla crescita dei suoi studenti con un sorriso nostalgico, Maria Campiotti ha ricordato i momenti più belli della sua carriera, tra aule piene di risate e scoperte.

Ha lasciato un segno indelebile nel cuore di generazioni di bambini. Le sue colleghe, i genitori, gli alunni le hanno tributato un doveroso omaggio: la sua passione per l’insegnamento e l’amore per i suoi alunni sono stati il motore della sua vita professionale. Il suo esempio di dedizione e passione rimane un’ispirazione per molti, e la comunità locale la ringrazia per tutto ciò che ha fatto nel corso degli anni: «La maestra Campiotti ci ricorda quanto sia importante l’educazione e il valore di un insegnante che mette il cuore in quello che fa. I bambini, le insegnanti e i genitori la salutano e la ringraziano per il lavoro fatto fino a qui», commentano colleghe e genitori.

Nata il 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanza natalizie, il giorno del suo compleanno è stata per tutti gli anni di insegnamento una doppia festa. Sposata con Dario Cecchin, madre di tre figlie, adesso avrà tempo da dedicare ad altro: «Ora? Mi riposo un po’, andrò più spesso a Urbino, magari farò qualche viaggetto in più a New York, voglio staccare un attimo e dedicarmi anche al volontariato – spiega ancora emozionata Maria Campiotti -. Penserò un po’ a me, in tutti questi anni, ho fatto un grandissimo investimento per la scuola, per i miei alunni, per i genitori che insieme a noi insegnanti sono un argine del fiume della vita dei bambini».

«Ho avuto centinaia di alunni, uno diventerà don sabato (Massimiliano Rossignoli), una è suora di clausura, due sono diventate mie colleghe, poi ci sono alunni che sono figli di ex alunni – ricorda ancora -. Due purtroppo sono deceduti e il loro ricordo resterà per sempre con me. Lascio una scuola primaria di Casciago con un team eccezionale, colleghe affiatate e capaci che mettono il rapporto umano e lavorativo al primo posto. Negli anni abbiamo portato avanti tanti progetti, alcuni innovativi, tutti pensati e realizzati per il benessere emotivo degli alunni. Cosa mi mancherà? Il rapporto umano con le colleghe e con i bambini sicuramente, ma ogni cosa ha la sua stagione. Lascio uno stile di insegnamento che ho portato con me in tutti questi anni, la ricerca di un’attenzione ai gesti quotidiani, senza effetti speciali, ma cercando di curare ogni giorno».