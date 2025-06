“Meet the meeting”, a Gallarate gazebo, concerto di pianoforte e aperitivo

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate, che tante volte ha riproposto in città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, incontri e presentazioni di libri, anche quest’anno sostiene Meet the Meeting, l’evento nazionale per promuovere la 46a edizione del Meeting, che quest’anno avrà come titolo la citazione tratta dai Cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

Appuntamento sabato 14 giugno in piazza a Gallarate: dalle 15:00 alle 18:00 sul sagrato della Chiesa di San Pietro dove sarà possibile incontrare i volontari per ricevere informazioni e condividere esperienze.

Alle 18:00 nella suggestiva cornice del cortile di Vicolo Prestino 2 dove verrà eseguito un concerto per pianoforte a cura del M° Francesco Pasqualotto (brani di F.Chopin e B.Bartók).

Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione e dalla proiezione del video di presentazione dell’edizione 2025 del Meeting di Rimini. A seguire aperitivo.