Notte d’estate al museo Fisogni di Tradate

Domenica 15 giugno alle ore 16 al Museo Fisogni della Stazione di servizio, si terrà il concerto estivo del Corpo Musicale “Città di Tradate”, diretto dal maestro Federico Cester. L’evento, patrocinato dal Comune di Tradate, sarà ospitato negli spazi della Villa Castiglioni Fisogni e l’ingresso è libero, con accesso da via Bianchi 25/b.

La manifestazione promette di offrire un pomeriggio ricco di cultura: accanto all’esibizione musicale, infatti, il pubblico potrà assistere alla presentazione del romanzo Delfini a Venezia di Elio Rimoldi, edito da Pagine.

Oltre alla letteratura, spazio anche all’arte visiva: durante l’evento saranno esposte alcune opere dell’autore. Chi desidera approfondire la storia delle stazioni di servizio potrà visitare il Museo Fisogni (ingresso 10 euro), che detiene un Guinness World Record per la più grande collezione al mondo di distributori di benzina antichi, risalenti fino al 1892.

Il museo comprende oltre 6.000 pezzi legati al mondo dei carburanti: targhe, compressori, oliatori, grafiche pubblicitarie, gadget e progetti che raccontano l’evoluzione di un settore poco esplorato ma affascinante.

Per ulteriori informazioni: www.museo-fisogni.org

