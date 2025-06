Ripartono i Carbonara Mariachi: destinazione Nepal, a sostegno dell’istruzione di bambine e bambini

Prosegue la collaborazione tra il gruppo Carbonara Mariachi e il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, che anche quest’estate ospiterà un appuntamento solidale legato ai progetti di viaggio e di sostegno alle comunità locali promossi dai Carbonara.

Sabato 14 giugno, a partire dalle ore 19.30, il circolo di via Vittorio Veneto accoglierà la serata dedicata alla raccolta fondi e materiali a favore della Maya Universe Academy, una scuola situata in Nepal che offre istruzione accessibile e di qualità ai bambini e alle bambine delle zone rurali.

“Carbonara Mariachi” è un gruppo di amici che ha fatto del viaggio in condizioni non convenzionali — utilizzando mezzi storici come un FIAT 900t del 1977 e una Mercedes degli anni Ottanta — un’occasione per esplorare nuove realtà sociali e culturali. Hanno toccato il Caucaso, l’Iran il Pakistan e ora proseguono fino al Nepal

«Quest’anno abbiamo deciso di sostenere Maya Universe Academy, una scuola in Nepal che offre istruzione accessibile e di qualità ai bambini e alle bambine delle zone rurali. Il progetto nasce nel 2011 e accoglie studenti di ogni origine etnica e cresce grazie al coinvolgimento delle famiglie, che in cambio dell’istruzione dedicano due giornate al mese alle attività della scuola: coltivano i campi, costruiscono aule e ospitano volontari. Grazie al vostro aiuto, vorremmo raccogliere microscopi, scacchiere per la ricreazione e computer portatili per aiutarli nelle lezioni di informatica – che ad oggi sono svolte senza pc».

«Inoltre, le donazioni che raccoglieremo potranno aiutare Maya a garantire tutto il necessario per la vita e l’educazione dei suoi studenti. Infatti, con una donazione di 80 euro è possibile coprire le spese base di un mese per un bambino o una bambina nella scuola».

La serata al Circolo Quarto Stato come sempre sarà un momento di conoscenza dell’intervento e del viaggio, ma anche di grande festa. E come ogni anno sarà seguita dopo l’estate anche da momenti di restituzione sul progetto.

Il gruppo Carbonara Mariachi ha svolto attività solidale anche in Africa e a sostegno della popolazione ucraina, con una spedizione fino al confine di Przemysl, in Polonia.