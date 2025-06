“Salta” la derattizzazione, chiude per un altro giorno la scuole dell’infanzia di Arnate di Gallarate

La scuola dell’infanzia chiude per due giorni, si deve fare la derattizzazione ma alla fine non si presenta nessuno. Risultato: la settimana dopo serve un altro giorno di chiusura.

Succede alla “San Francesco” di Arnate e i genitori protestano, per un un altro giorno di attività saltata e anche per la comunicazione arrivata solo martedì 10 giugno, per il mercoledì 11.

La nota dice che l’ulteriore giorno di chiusura serve “per permettere l’avanzamento delle operazioni necessarie per il completamento della derattizzazione”, ma pare che le operazioni non siano proprio avviate: «Il 5-6 giugno non è stata fatta» dice Germana Pisacane, dirigente dell’istituto Gerolamo Cardano da cui dipende la scuola, il cui edificio è comunale. «Il Comune stamattina mi ha comunicato che l’intervento è programmato per domani, non abbiamo informazioni sulle motivazioni di questo ritardi. Preciso che i contatti con l’azienda li ha solo l’ente proprietario», vale a dire appunto il Comune.

Pisacane vuole rassicurare che «non c’è alcuna invasione di topi» e che appunto il problema è invece legato al mancato intervento nei giorni precedenti. Alcuni genitori hanno sollevato anche la questione del taglio dell’erba degli spazi esterni, ma soprattutto le lamentele hanno riguardato appunto i ben tre giorni di chiusura complessivi per arrivare a completare la derattizzazione.

La scuola non potrà essere riaperta «fino a quando le operazioni non saranno concluse e non avremo ricevuto conferma che gli ambienti sono nuovamente sicuri per i bambini».