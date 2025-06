Successo di pubblico a Gallarate per il progetto musicale dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus

Tre serate consecutive di concerti con il tutto esaurito hanno segnato il recente progetto musicale dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

Il ciclo di concerti ha preso il via venerdì 6 giugno presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Rescaldina, per proseguire sabato 7 giugno a Marnate e concludersi domenica 8 giugno presso il Museo MAGA di Gallarate. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con amministrazioni comunali, parrocchie e partner privati.

Il programma, ideato e prodotto interamente da Ensemble Amadeus, ha proposto una selezione originale di musiche da film, arrangiate per coro e orchestra sinfonica dal maestro Enrico Raimondi e dirette dal maestro Marco Raimondi. Le colonne sonore sono state reinterpretate con un approccio che ha unito la ricchezza del linguaggio sinfonico corale alla suggestione delle melodie cinematografiche, arricchite dall’uso di strumenti insoliti come la cornamusa irlandese, tamburi cinesi e persino una macchina da scrivere Olivetti.

Presenti agli eventi numerose autorità locali, che hanno espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa. Tra questi, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani con gli assessori Claudia Mazzetti e Sandro Rech, il sindaco di Marnate Marco Scazzosi e l’assessore Donata Canavesi, nonché rappresentanti delle parrocchie locali e del mondo imprenditoriale, tra cui Costantino e Charles Pozzi di Fiamma Spa. Particolarmente soddisfatto anche il maestro Giacomo Mezzalira, vice direttore del Conservatorio G. Puccini, che ha sottolineato il valore formativo di questa esperienza per i giovani musicisti.

Prossimi appuntamenti

Prosegue ora la stagione “Itinerari Musicali” con due nuovi appuntamenti:

13 giugno 2025: Concerto “Giovani Talenti” con i finalisti del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano, presso la Corte dell’Accademia Amadeus a Rescaldina.

14 giugno 2025: Concerto “Orizzonti Sonori”, dedicato a colonne sonore di Ennio Morricone, presso la Chiesa della SS. Trinità degli Artigianelli a Monza.

La prenotazione è consigliata tramite il sito ufficiale: www.ensembleamadeus.org.