Tamponamento sull’A8 a Castronno: traffico rallentato e code verso Milano

Mattinata con disagi per chi viaggia sull’autostrada A8 in direzione Milano. Intorno alle 8.50, nel tratto tra Castronno e Solbiate Arno, si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili. A bordo delle vetture si trovavano due persone, una donna di 26 anni e una di 38 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Varese, che hanno operato in codice verde: le condizioni delle persone coinvolte non destano fortunatamente particolari preoccupazioni. L’intervento, alle ore 9.44, è ancora in corso, così come i rilievi a cura della Polstrada di Novate.

L’incidente, avvenuto in un orario di traffico intenso, sta provocando code in direzione Milano, soprattutto per i veicoli in arrivo da Varese. Molti automobilisti stanno scegliendo di uscire anticipatamente allo svincolo di Castronno, causando rallentamenti e qualche congestione anche lungo la viabilità della statale in zona.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.