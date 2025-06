Ultimo giorno delle elementari, un ulivo nel giardino della scuola di Gazzada Schianno in memoria di Daniele

Oggi, ultimo giorno di scuola, nel prato dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno, si è svolta la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo in memoria di Daniele, il piccolo ucciso dal papà il 1° gennaio del 2022 a Morazzone..

Un momento di profonda commozione e condivisione che ha coinvolto alunni, docenti e, in modo speciale, i compagni di classe di Daniele della classe quinta, giunti alla conclusione del ciclo primario di

istruzione.

In occasione della fine dell’anno scolastico, che quest’anno coincide con il compleanno di Daniele, che oggi avrebbe compiuto undici anni, l’Amministrazione Comunale ha accolto con profondo favore la proposta della famiglia di donare e piantare un ulivo, simbolo di pace e di vita, nel giardino della scuola, davanti alle serre.

La famiglia Gaggini, rappresentata dalla mamma Silvia e dai nonni Mariangela e Davide, ha scelto questo gesto come segno tangibile di unità e memoria. Un gesto che rinsalda il legame tra la famiglia, la scuola e l’intera comunità, nei cui cuori il ricordo di Daniele vive in modo indelebile.

L’ulivo, con le sue radici, racconta i passi, i sorrisi e le amicizie che Daniele ha coltivato in questi anni; con i suoi rami, simboleggia quel ponte ideale tra la terra e il cielo, quel mondo invisibile ma capace di tenerci uniti.

“Un piccolo albero, ma dal grande significato, che continuerà a crescere come crescerà l’amore per Daniele nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato”, conclude l’amministrazione comunale di Gazzada Schianno.

Ogni anno, in occasione del compleanno del suo piccolo, Silvia ha deciso che avrebbe fatto qualcosa per ricordarlo in maniera imperitura: ha prima allestito un laboratorio ludico didattico esterno alla scuola, due anni fa è stata intitolata un’aula, luminosa e con tinte azzurre, dedicata al Piccolo Principe, il libro preferito di Daniele, l’anno scorso è stata inaugurata l’associazione “Per mano si può”.