Un flash mob in piazza Monte Grappa a Varese per ricordare l’importanza del voto ai referendum

Un minuto e mezzo per dire “Sì” al voto. Mercoledì 4 giugno, in piazza Monte Grappa, la Cgil di Varese ha organizzato un flash mob per ricordare ai cittadini l’importanza di partecipare ai referendum in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Puntuali a mezzogiorno, una fila di attivisti del sindacato si è posizionata in centro città con grandi cartelli recanti la scritta “SÌ”, come indicazione di voto promossa dalla principale organizzazione dei lavoratori. A guidare l’iniziativa la segretaria provinciale della Cgil, Stefania Filetti, che al megafono ha lanciato un appello accorato: «È fondamentale esprimere la propria opinione e partecipare attivamente alla vita democratica del Paese».

Il flash mob è durato poco più di novanta secondi, ma ha acceso i riflettori su un tema spesso trascurato: il diritto – e il dovere – di votare.