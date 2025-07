Aggiudicati i lavori per l’area ex Siome di Malnate

Sono stati aggiudicati i lavori per la bonifica dell’area ex Siome di Malnate, un intervento che rientra nell’ambito del piano di recupero e riqualificazione dei siti orfani a livello regionale. Questo progetto fa parte di un piano finanziato con il PNRR e risorse regionali, per un investimento complessivo di 65 milioni di euro (13,5 milioni da fondi regionali e 51,5 milioni finanziati dal PNRR), destinato a 16 siti in tutta Lombardia. Per i lavori in provincia di Varese sono stati destinati 5.876.526 euro.

L’area ex Siome di Malnate, il sito industriale dismesso da tempo alla frazione Folla, è tra i principali destinatari dei fondi per la bonifica. L’intervento riguarderà la messa in sicurezza e il risanamento ambientale di un’area che si trova in una zona strategica, con l’obiettivo di restituire al territorio uno spazio utilizzabile, tutelando al contempo la salute pubblica e l’ambiente circostante.

L’approvazione dei lavori segna un’importante svolta, che permette di passare alla fase operativa, con l’avvio dei lavori previsti per l’autunno del 2025. L’Assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione, ha espresso grande soddisfazione per l’avanzamento dell’intervento: «Stiamo liberando il nostro territorio da siti contaminati e portando avanti un progetto fondamentale per la sicurezza e la qualità dell’ambiente, utilizzando al meglio le risorse del PNRR».