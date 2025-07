Brani storici e inediti: la Hierbamala in versione “zime” a Castiglione Olona

Dopo l’incontro di inizio luglio a Materia, dove musica e parole si erano intrecciate in un racconto collettivo, la Hierbamala torna a suonare dal vivo. (foto copertina di Ezio Riboni)

Galleria fotografica La Hierbamala si racconta a Materia attraverso le canzoni 4 di 12

Venerdì primo agosto, dopo le 21, l’appuntamento sarà al Caffé del Borgo di Castiglione Olona nel formato delle ZimeDeHierba, la versione in formazione ridotta, essenziale e diretta, che salirà sul palco con uno sguardo nuovo al repertorio ventennale.

In scaletta ci saranno infatti brani storici “in levare”, qualche cover e soprattutto i tre pezzi inediti già condivisi con il pubblico di Materia. Canzoni ancora “in divenire”, e, come ha annunciato la stessa band, «di livello ancora più alto grazie anche all’intervento dello Studio Niton», che trovano nella dimensione semi-acustica delle Zime un’occasione per mettersi alla prova e di incontro con il pubblico.