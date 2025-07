“Cento domeniche”: emozioni e dignità nella seconda serata della rassegna di cinema all’aperto a Busto Arsizio

Prosegue sabato 26 luglio, nel parco di Villa Calcaterra, la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inserita nel palinsesto culturale di BA Estate 2025. Un’iniziativa che anno dopo anno si conferma uno dei momenti più amati dell’estate bustocca, offrendo serate di cinema sotto le stelle, gratuite e aperte a tutti.

Il secondo titolo in programma è “Cento domeniche” di Antonio Albanese (2023, 94 minuti), un intenso dramma sociale che vede lo stesso regista nel ruolo del protagonista. La pellicola racconta la storia di un ex operaio che riceve una notizia piena di gioia: la figlia, che ama profondamente, gli comunica di volersi sposare. Ma dietro la felicità si cela una scoperta dolorosa: la banca di cui è cliente, e su cui aveva riposto piena fiducia, non è quella che sembra. Il sogno di pagare il matrimonio si scontra con una realtà fatta di silenzi, omissioni e inganni. Con grande delicatezza e rigore, Albanese affronta il tema della dignità tradita, della fiducia spezzata e della solitudine dell’uomo comune, offrendo una delle sue interpretazioni più mature ed emozionanti.

Anche per questa seconda serata l’appuntamento è nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70. L’ingresso è libero, con circa 100 posti a sedere disponibili. La proiezione avrà inizio alle 21.30. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

La rassegna continuerà ogni sabato fino al 30 agosto, proponendo sette titoli selezionati per offrire varietà e qualità al pubblico.