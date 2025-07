ComoNExT apre le iscrizioni per il laboratorio gratuito per trasformare le idee in startup

Cinque giornate full immersion per dare forma concreta alla propria idea imprenditoriale, con il supporto di esperti del settore e strumenti operativi collaudati. È questa la proposta di Startup Lab, il corso gratuito che si svolgerà dal 22 settembre al 3 ottobre all’interno dell’Innovation Hub di ComoNExT a Lomazzo.

L’attività è realizzata all’interno del progetto NODES, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Pnrr finanziato dall’Unione europea. Un’occasione preziosa per chi ha un progetto in mente e cerca un ambiente strutturato per valutarne la fattibilità, lavorare su business model e sostenibilità e allenarsi nella presentazione a potenziali investitori.

Cinque giornate per costruire un’idea solida

Il percorso prevede 40 ore totali di formazione, suddivise in cinque giornate da 8 ore ciascuna (il 22, 23, 29, 30 settembre e 3 ottobre). Le lezioni si svolgeranno tra momenti di docenza frontale, lavoro in team, sessioni individuali e affiancamento con tutor senior provenienti dal mondo startup.

Il corso è aperto a tutti, ma in caso di superamento del numero massimo di iscritti, verranno privilegiati i progetti legati a tre settori chiave: moda e tessile, turismo e cultura, considerati strategici per il territorio.

I contenuti del corso

Durante il laboratorio, i partecipanti affronteranno tutti gli step essenziali per sviluppare una startup:

Dall’idea al progetto: costruzione dell’idea imprenditoriale, value proposition e segmentazione del mercato

Conoscere la concorrenza: analisi dei competitor e posizionamento

Strutturare il modello di business: risorse chiave, attività e partner

Validare l’idea sul campo: test di mercato e raccolta di feedback reali

Sostenibilità: prima valutazione economica e ambientale del progetto

Presentare il progetto: tecniche per costruire un pitch efficace per potenziali investitori

Gli strumenti utilizzati includeranno il Business Model Canvas, il Value Proposition Design, la Empathy Map e una serie di esercitazioni pratiche per la validazione dell’idea.

Per iscriversi al corso occorre compilare il modulo online disponibile sul sito di ComoNExT

Foto di Tumisu da Pixabay