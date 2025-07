Difensore e goleador: Andrea Schina prolunga con i Mastini

L’uomo dei gol impossibili, quelli che arrivano in extremis dalla stecca di chi attaccante non è, ma sa cogliere il momento giusto per entrare nella storia. Se volessimo dare un nome e un cognome a questa descrizione pescando nel roster dei Mastini non avremmo dubbi: Andrea Schina. (foto M. Martegani)

Il difensore 31 enne, nato a Torino, ha qualità irrinunciabili e per questo motivo è stato nuovamente “blindato” dalla società giallonera: Schina ha prolungato il contratto anche per la stagione 2025-26 (seguendo a ruota quanto fatto da un altro veterano, Erik Mazzacane) e vestirà quindi la maglia del Varese per la settima stagione consecutiva.

A Schina è senza dubbio legato uno dei ricordi più forti degli ultimi anni dei tifosi gialloneri, forse il più bello: quello della rete che sbloccò al 59′ la finalissima del 2023 con il Caldaro e consentì ai Mastini di vincere il campionato di IHL (poi arrivò l’altrettanto incredibile gol del portiere Rocco Perla). Quella marcatura però è solo una delle 40 messe a segno da Schina con i gialloneri, a riprova di un fiuto notevole per il gol da parte di un terzino che ha nel “missile” dalla linea blu il suo colpo caratteristico.

Con la conferma di Schina sale a cinque il numero dei difensori in organico, tutti già presenti lo scorso anno: nei prossimi giorni sono intanto attesi altri prolungamenti di contratto da parte della società del presidente Carlo Bino che tornerà ad allenarsi tra un mese (il 25 agosto) per preparare la prossima stagione.

