“La Varesina è una famiglia”: parola di Grieco, Guri e Costantino

Primi giorni della nuova stagione in casa Varesina. All’Intred Training Center di Cairate, dopo le dichiarazioni della dirigenza (leggi qui), a parlare sono tre giocatori simbolo della squadra: Roberto Grieco, che torna dopo un anno tra Piacenza e Pro Palazzolo, Sindrit Guri, uno dei pochi confermati dall’anno scorso, e Dennis Costantino, volto nuovo e al momento il primo vero colpo di mercato della società.

A rompere il ghiaccio ci pensa Roberto Grieco: «Quando c’è stata l’apertura da parte della società non ho esitato. Volevo tornare, spero di ripetere, anzi far meglio, le cose fatte due anni fa . La Varesina è una famiglia, sono andato in società importanti ma da nessuna parte c’è questo ambiente, che è la cosa che mi piace di più».

Sindrit Guri rappresenta la continuità in questa nuova squadra: «Per me è stato facile restare perché mi sono trovato molto bene. Pensano al calcio come faccio io, con strutture e mentalità del mister e dello staff. Ieri è stato il primo allenamento, è cambiato tanto ma c’è sempre tanta voglia di lavorare. Abbiamo perso un po’ di esperienza ma mi piace anche la fame e la grinta dei nuovi giocatori. È la voglia di lavorare ogni settimana che serve per andare avanti e che l’anno scorso ci è mancata un po’. A me stesso chiedo di più in tutto. Dopo ogni allenamento, dopo ogni partita, chiedo di fare meglio. L’ho sempre fatto e lo farò sempre di più».

Primi giorni in rossoblù invece per Dennis Costantino: «Ho trovato un ambiente molto sano, ambizioso. La società ci dà tutto il possibile per farci lavorare nella maniera migliore. Mi ha convinto il progetto, arrivo da un campionato vinto, le aspettative sono alte e dobbiamo cercare di portare a termine tutti gli obiettivi. Il segreto a Bra è stata la coesione del gruppo con giocatori che avevano voglia di lavorare. Ho avuto un brutto infortunio che mi ha tenuto fermo più di quello che ci aspettavamo, ma ora sto bene e va molto meglio».

LA ROSA

PORTIERI

Lorenzi Cristian Lorenzi, 2006, Carpi

Bovi Leonardo, 2006, Como

Maddalon Lorenzo, 2008, Lecco

Aggregati Juniores: Borin, Re Depaolini

DIFENSORI

Miconi Riccardo, 2005, confermato

Ornaghi Riccardo, 2007, Atalanta

Caverzasi Denis, 1994, confermato

Loeffen Seb, 2004, Excelsior

Chiesa Alessio, 2006, Inter

Pirola Davide, 2000, confemato

Aggregati Juniores: Medina, Stojlkov, Tassani, Sordelli

CENTROCAMPISTI

Grieco Roberto, 1997, Pro Palazzolo

Baud Banaga Mathessende, 2006, Empoli

Valisena Nico, 2005, Potenza

Rosa Samuele, 2003, confermato

Ghioldi Filippo, 1999, confermato

Aggregati Juniores: Baldo, Ghirardelli

ATTACCANTI

Guri Sindrit, 1993, confermato

Costantino Dennis, 2000, Bra

Sassi Simone, 2007, confermato

Lykholit Ivan, 2007, Atalanta

Aggregati Juniores: Maestroni, Tonella, Sgotto, Isufi.