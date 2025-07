Panathlon Varese: il programma 2025 parte con il Bicipanathlon a Orino

Conclusa la prima parte dell’annata panathletica con la Festa dell’Amicizia a Gavirate, il Panathlon International Club Varese si prepara ad altri sei mesi ricchi di iniziative. Durante la serata, il presidente Felice Paronelli ha presentato le iniziative che scandiranno il futuro del club, tra eventi sportivi, incontri e progetti pensati per i giovani.

A Orino la ventesima edizione del Bicipanathlon

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca la ventesima edizione del Bicipanathlon, che si terrà domenica 24 agosto a Orino, grazie alla collaborazione della Società Ciclistica Orinese. L’evento, che quest’anno avrà in palio i Memorial Enrico Morisi e Sandro Gianoli, vedrà i bambini dai 5 ai 12 anni sfidarsi in gare di ciclismo, un’occasione per avvicinare i più giovani allo sport.

Ospiti d’eccezione e solidarietà

Il Panathlon Varese ha in programma anche alcuni eventi di respiro internazionale. A settembre, infatti, è prevista la visita di una personalità di spicco nel mondo dello sport. A ottobre, si terrà una serata dedicata al progetto Erice (Effecet and efficacy of rowing in breast cancer survivors), un’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere delle sopravvissute al cancro al seno attraverso il canottaggio.

Spazio ai giovani

Non mancheranno anche eventi legati alla promozione dei giovani atleti locali: a novembre, infatti, tornerà l’iniziativa “Anni Verdi”, un evento che premia i meriti di chi ha saputo coniugare con successo sport e impegno scolastico. A chiudere l’anno sarà la tradizionale Festa degli Auguri, un’occasione conviviale per consolidare i legami all’interno del club, in vista dell’Assemblea Ordinaria che, nel gennaio del 2026, eleggerà il nuovo presidente e il consiglio direttivo.