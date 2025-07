Scontro sulla Varesina a Tradate, ambulanza e code

Ambulanza e code sulla Varesina a Tradate, per un incidente avvenuto intorno alle 13.10 e che ha causato ripercussioni sul traffico fino alle 14.

Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tratto urbano denominato via Monte Grappa, nella perifera Nord della cittadina.

Il sistema Areu-118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno in “codice giallo”, per soccorrere una donna di 61 anni e un uomo di 73.

I due sono stati medicati, ma non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale di Tradate per i rilievi.