Scontro tra scooter in Canton Ticino, grave un italiano di 63 anni, ferito un 14enne

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale il 63enne coinvolto in un incidente tra due scooter avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 luglio a Castione, nel Bellinzonese. Il giovane che era alla guida dell’altro mezzo, un 14enne della regione, ha riportato ferite leggere.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 su via San Bernardino. Secondo una prima ricostruzione comunicata dalla Polizia cantonale, il 63enne italiano, domiciliato nella regione, stava percorrendo la strada in direzione di Arbedo. All’altezza dell’intersezione con Carrale di Bergamo, lo scooterista si è scontrato con il 14enne svizzero, anch’egli residente nella zona.

L’intervento dei soccorsi

A causa dell’impatto, entrambi i conducenti sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia della Città di Bellinzona. I soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega hanno prestato le prime cure ai feriti.

Il 63enne, che avrebbe riportato gravi lesioni tali da metterne in pericolo la vita, è stato trasportato in elicottero all’ospedale. Il 14enne è stato invece accompagnato in ambulanza al pronto soccorso per ferite considerate leggere.