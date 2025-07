“Session Americana” in concerto a Saronno per la rassegna “Storie di Cortile”

Un viaggio tra suoni, racconti e atmosfere dal cuore degli Stati Uniti. Sabato 19 luglio alle 21, il Cortile di Casa Morandi a Saronno, ospita il concerto gratuito dei “Session Americana”, band statunitense che fonde folk, rock e storytelling musicale in un’esperienza unica.

Una band folk fuori dagli schemi

Definiti dalla celebre rivista musicale Rolling Stone come “una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”, i Session Americana sono una formazione fuori dagli schemi, con uno stile intimo e coinvolgente che mescola strumenti acustici, armonie vocali e un’autentica energia da jam session. Il gruppo è noto per le sue performance dal vivo capaci di creare un legame diretto e sincero con il pubblico.

“Storie di Cortile” porta l’America a Saronno

L’evento fa parte della rassegna “Storie di Cortile”, promossa dal Comune di Saronno in collaborazione con l’associazione Musicampus. Un festival che porta musica d’autore in spazi suggestivi della città, creando occasioni di incontro, cultura e ascolto. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’Auditorium Aldo Moro, sempre in viale Santuario

L’ingresso è libero, e l’invito è rivolto a tutti coloro che amano la musica dal vivo, i suoni acustici e le narrazioni in musica. Un’opportunità per immergersi nelle atmosfere calde e sincere del folk americano, senza allontanarsi da casa.