Via alla Sagra della Patata di Cunardo, tutte le informazioni utili

Manca poco all’inizio della diciassettesima edizione della Sagra della Patata di Cunardo. La sagra si svolge da venerdì 1 a domenica 3 agosto a Cunardo presso la Baita del fondista, in via per Bedero. In preparazione oltre quattordici i quintali di patate e due quintali di gnocchi.

Le cucine apriranno alle 19.00 il venerdì e il sabato, alle 12.00 e alle 19.00 la domenica. Durante la manifestazione la Baita del fondista sarà raggiungibile in auto (fino ad esaurimento parcheggi), parcheggiando al Campo sportivo di via Rossini (aperto dalle 18.00 alle 23.30) e usando poi la pista ciclopedonale di via Galilei, con i bus navetta in partenza dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina) oppure a piedi e in bicicletta grazie alla pista ciclabile della Valganna.

A questo link trovate la mappa aggiornata dei parcheggi e dei percorsi pedonali, tutti i percorsi di accesso saranno presidiati dai volontari della Protezione civile della Comunità Montana del Piambello.

Una volta raggiunta la Baita bisognerà scegliere un tavolo libero, a questo punto è possibile recarsi alla cassa per fare l’ordine indicando il numero del tavolo scelto. Una volta fatto l’ordine, si potrà pagare anche tramite POS, vanno ritirati in autonomia il bere e i dolci, nei relativi spazi, per poi sedersi al tavolo individuato in attesa che i camerieri vi servano le portate. Per chi invece vuole fare l’asporto, dopo aver fatto l’ordine in cassa può recarsi al punto di ritiro che sarà prontamente segnalato.

Ricordiamo infine il menù 2025

Antipasti: nervetti con patate in insalata, focaccia di patate barese, gateau di patate con speck.

Primi: gnocchi di patate al ragù, gnocchi di patate al pomodoro, gnocchi di patate al forno alla sorrentina, gnocchi di patate viola noci e zola.

Secondi: scaloppine di lonza al limone con purè, salsiccia in umido con patate, uova all’occhio di bue con purè, tomino con purè, fritto misto, grigliata mista, panino con il salamino.

Contorni: patate fritte da patata fresca, patata tonnata, purè.

Dolci: frittelle dolci di patate, torte.

Come da tradizione l’intero incasso della sagra sarà destinato alla Scuola Materna di Cunardo.

Tutte le informazioni dettagliate sulla sagra e sui menù si possono trovare sui profili social Facebook e Instagram.