A Ferno le piante devastate dall’ifàntria americana. I cittadini lanciano l’allarme

A Ferno, in provincia di Varese, i cittadini lanciano l’allarme per l’avanzata dell’Ifàntria americana, un infestante che sta devastando le piante del territorio.

Quello che in primavera appariva limitato alle campagne, oggi si è diffuso fino a ridosso delle abitazioni, preoccupando i residenti. Daniela, tra i primi a segnalare la situazione già ad aprile al Comune, denuncia l’assenza di interventi: «Si sta espandendo a vista d’occhio. Rami spogli, foglie divorate e un paesaggio che cambia giorno dopo giorno sono i segni più visibili di un’infestazione che, senza azioni rapide e coordinate, rischia di compromettere il verde pubblico e privato della zona».

L’Ifàntria americana è un lepidottero defogliatore della famiglia Erebidae, diffuso in Eurasia e America Settentrionale e Centrale. Originaria del Nord America venne segnalata per la prima volta in Europa negli anni ’40 in Ungheria. (Fonte Wikipedia)