A Ferno le piante devastate dall’ifàntria americana. I cittadini lanciano l’allarme
Si tratta di un lepidottero defogliatore. L’invasione ora arriva vicino alle case
A Ferno, in provincia di Varese, i cittadini lanciano l’allarme per l’avanzata dell’Ifàntria americana, un infestante che sta devastando le piante del territorio.
Quello che in primavera appariva limitato alle campagne, oggi si è diffuso fino a ridosso delle abitazioni, preoccupando i residenti. Daniela, tra i primi a segnalare la situazione già ad aprile al Comune, denuncia l’assenza di interventi: «Si sta espandendo a vista d’occhio. Rami spogli, foglie divorate e un paesaggio che cambia giorno dopo giorno sono i segni più visibili di un’infestazione che, senza azioni rapide e coordinate, rischia di compromettere il verde pubblico e privato della zona».
L’Ifàntria americana è un lepidottero defogliatore della famiglia Erebidae, diffuso in Eurasia e America Settentrionale e Centrale. Originaria del Nord America venne segnalata per la prima volta in Europa negli anni ’40 in Ungheria. (Fonte Wikipedia)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.