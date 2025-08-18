A Varese e a Gallarate in piazza per fare rumore e rompere il silenzio sulla Palestina
Prossimo appuntamento il 30 agosto ai Giardini Estensi di Varese con “Va Live PAL”, una giornata di musica e parole per non far morire la speranza
Per la quarta volta, Piazza Montegrappa di Varese si è trasformata in uno spazio di protesta, ma anche di condivisione, emozione e impegno concreto.
Ieri, domenica 17 agosto, si è tenuta una nuova manifestazione organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina, contro il genocidio in corso e contro l’uso della fame come arma contro il popolo palestinese. Anche a Gallarate, in piazza Libertà, si sono radunati contemporaneamente per fare rumore (nella galleria il presidio di Gallarate in Piazza Libertà).
Molte persone di ogni età e provenienza, dai bambini fino a una signora di 92 anni, hanno riempito la piazza con pentole, fischietti, tamburi e voci cariche di rabbia e dolore. Volti commossi, abbracci silenziosi e la volontà di “rompere il silenzio” sono stati i protagonisti di una serata intensa.
Tanti gruppi uniti per una causa comune
Accanto al Comitato Varesino per la Palestina, erano presenti molte realtà attive nel territorio, tra cui:
- Sanità di Frontiera
- Rete Senza Frontiera
- Un’Altra Storia Varese
- Nazione Umana
- Le Donne in Nero
- Fridays for Future
- FEMVA
- Giovani Musulmani Varesini
- Rete Antifascista della Provincia di Varese
- Associazione Sharazade CSSF
- Musica contro il Silenzio
- Il Viandante
- Gruppo Presidio di Gallarate
Uniti in un messaggio chiaro: non possiamo restare indifferenti.
“Siamo in piazza per loro”
Tra gli interventi più sentiti, le parole dell’attivista Mario Macaluso, che ha raccontato l’incontro con un giovane palestinese in lacrime: «Senza una parola ci siamo abbracciati. Mi ha detto “grazie”. Ho risposto che siamo qui per lui e per tutte le persone costrette a fuggire, a vivere lontane da casa, con il cuore colmo di tristezza. Non possiamo restare in silenzio di fronte a un genocidio in diretta».
Cinque passi quotidiani per fare la differenza
Durante la serata, il Comitato ha proposto cinque azioni concrete da mettere in pratica ogni giorno, a casa propria, per contrastare l’oppressione:
- Informare familiari e amici con fatti e fonti verificate
- Spendere in modo consapevole, evitando aziende che finanziano oppressione
- Usare le proprie piattaforme digitali per informare e sensibilizzare
- Creare abitudini di solidarietà e coerenza quotidiana
- Donare a realtà affidabili: è attiva una raccolta fondi su gofund.me/70cc6bb2
Il Comitato ha invitato tutti a seguire i canali social del Comitato Varesino per la Palestina per aggiornamenti sulle prossime iniziative.
In arrivo “Va Live PAL”: musica per non morire
Il prossimo grande appuntamento è previsto per venerdì 30 agosto, con l’evento musicale Va Live PAL – Musica per non morire, che si terrà ai Giardini Estensi di Varese dalle 15 a mezzanotte. In programma 12 band e ospiti speciali, per continuare a tenere alta l’attenzione attraverso l’arte e la cultura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.