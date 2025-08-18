Varese News

Gallarate/Malpensa

A Varese e a Gallarate in piazza per fare rumore e rompere il silenzio sulla Palestina

Prossimo appuntamento il 30 agosto ai Giardini Estensi di Varese con “Va Live PAL”, una giornata di musica e parole per non far morire la speranza

A Varese la manifestazione pro Palestina

Per la quarta volta, Piazza Montegrappa di Varese si è trasformata in uno spazio di protesta, ma anche di condivisione, emozione e impegno concreto.
Ieri, domenica 17 agosto, si è tenuta una nuova manifestazione organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina, contro il genocidio in corso e contro l’uso della fame come arma contro il popolo palestinese. Anche a Gallarate, in piazza Libertà, si sono radunati contemporaneamente per fare rumore (nella galleria il presidio di Gallarate in Piazza Libertà).

Galleria fotografica

Il presidio rumoroso per Gaza, a Gallarate 4 di 7
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate

Molte persone di ogni età e provenienza, dai bambini fino a una signora di 92 anni, hanno riempito la piazza con pentole, fischietti, tamburi e voci cariche di rabbia e dolore. Volti commossi, abbracci silenziosi e la volontà di “rompere il silenzio” sono stati i protagonisti di una serata intensa.

Tanti gruppi uniti per una causa comune

Accanto al Comitato Varesino per la Palestina, erano presenti molte realtà attive nel territorio, tra cui:

  • Sanità di Frontiera
  • Rete Senza Frontiera
  • Un’Altra Storia Varese
  • Nazione Umana
  • Le Donne in Nero
  • Fridays for Future
  • FEMVA
  • Giovani Musulmani Varesini
  • Rete Antifascista della Provincia di Varese
  • Associazione Sharazade CSSF
  • Musica contro il Silenzio
  • Il Viandante
  • Gruppo Presidio di Gallarate

Uniti in un messaggio chiaro: non possiamo restare indifferenti.

“Siamo in piazza per loro”

Tra gli interventi più sentiti, le parole dell’attivista Mario Macaluso, che ha raccontato l’incontro con un giovane palestinese in lacrime: «Senza una parola ci siamo abbracciati. Mi ha detto “grazie”. Ho risposto che siamo qui per lui e per tutte le persone costrette a fuggire, a vivere lontane da casa, con il cuore colmo di tristezza. Non possiamo restare in silenzio di fronte a un genocidio in diretta».

Cinque passi quotidiani per fare la differenza

Durante la serata, il Comitato ha proposto cinque azioni concrete da mettere in pratica ogni giorno, a casa propria, per contrastare l’oppressione:

  1. Informare familiari e amici con fatti e fonti verificate
  2. Spendere in modo consapevole, evitando aziende che finanziano oppressione
  3. Usare le proprie piattaforme digitali per informare e sensibilizzare
  4. Creare abitudini di solidarietà e coerenza quotidiana
  5. Donare a realtà affidabili: è attiva una raccolta fondi su gofund.me/70cc6bb2

Il Comitato ha invitato tutti a seguire i canali social del Comitato Varesino per la Palestina per aggiornamenti sulle prossime iniziative.

In arrivo “Va Live PAL”: musica per non morire

Il prossimo grande appuntamento è previsto per venerdì 30 agosto, con l’evento musicale Va Live PAL – Musica per non morire, che si terrà ai Giardini Estensi di Varese dalle 15 a mezzanotte. In programma 12 band e ospiti speciali, per continuare a tenere alta l’attenzione attraverso l’arte e la cultura.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il presidio rumoroso per Gaza, a Gallarate 4 di 7
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate
presidio rumoroso Gaza Gallarate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.