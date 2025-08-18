A Varese e a Gallarate in piazza per fare rumore e rompere il silenzio sulla Palestina

Per la quarta volta, Piazza Montegrappa di Varese si è trasformata in uno spazio di protesta, ma anche di condivisione, emozione e impegno concreto.

Ieri, domenica 17 agosto, si è tenuta una nuova manifestazione organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina, contro il genocidio in corso e contro l’uso della fame come arma contro il popolo palestinese. Anche a Gallarate, in piazza Libertà, si sono radunati contemporaneamente per fare rumore (nella galleria il presidio di Gallarate in Piazza Libertà).

Molte persone di ogni età e provenienza, dai bambini fino a una signora di 92 anni, hanno riempito la piazza con pentole, fischietti, tamburi e voci cariche di rabbia e dolore. Volti commossi, abbracci silenziosi e la volontà di “rompere il silenzio” sono stati i protagonisti di una serata intensa.

Tanti gruppi uniti per una causa comune

Accanto al Comitato Varesino per la Palestina, erano presenti molte realtà attive nel territorio, tra cui:

Sanità di Frontiera

Rete Senza Frontiera

Un’Altra Storia Varese

Nazione Umana

Le Donne in Nero

Fridays for Future

FEMVA

Giovani Musulmani Varesini

Rete Antifascista della Provincia di Varese

Associazione Sharazade CSSF

Musica contro il Silenzio

Il Viandante

Gruppo Presidio di Gallarate

Uniti in un messaggio chiaro: non possiamo restare indifferenti.

“Siamo in piazza per loro”

Tra gli interventi più sentiti, le parole dell’attivista Mario Macaluso, che ha raccontato l’incontro con un giovane palestinese in lacrime: «Senza una parola ci siamo abbracciati. Mi ha detto “grazie”. Ho risposto che siamo qui per lui e per tutte le persone costrette a fuggire, a vivere lontane da casa, con il cuore colmo di tristezza. Non possiamo restare in silenzio di fronte a un genocidio in diretta».

Cinque passi quotidiani per fare la differenza

Durante la serata, il Comitato ha proposto cinque azioni concrete da mettere in pratica ogni giorno, a casa propria, per contrastare l’oppressione:

Informare familiari e amici con fatti e fonti verificate Spendere in modo consapevole, evitando aziende che finanziano oppressione Usare le proprie piattaforme digitali per informare e sensibilizzare Creare abitudini di solidarietà e coerenza quotidiana Donare a realtà affidabili: è attiva una raccolta fondi su gofund.me/70cc6bb2

Il Comitato ha invitato tutti a seguire i canali social del Comitato Varesino per la Palestina per aggiornamenti sulle prossime iniziative.

In arrivo “Va Live PAL”: musica per non morire

Il prossimo grande appuntamento è previsto per venerdì 30 agosto, con l’evento musicale Va Live PAL – Musica per non morire, che si terrà ai Giardini Estensi di Varese dalle 15 a mezzanotte. In programma 12 band e ospiti speciali, per continuare a tenere alta l’attenzione attraverso l’arte e la cultura.