Addio a Cesira Ton, la “signora dell’aeroporto” di Malpensa

Riposerà nel cimitero di Ferno Cesira Ton, conosciuta da tutti come “Emilietta” o “la signora dell’aeroporto”, per aver vissuto per oltre vent’anni all’interno del Terminal 1 di Malpensa. Aveva fatto delle sale arrivi la sua casa, rifugio e luogo di relazioni, tanto da rifiutare a lungo qualsiasi altra sistemazione.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla sindaca di Ferno, Sarah Foti, che ha voluto ricordare la signora Ton come una figura “fuori dal comune”, che con la sua presenza ha segnato in modo unico la storia del territorio e dello scalo.

Domani, venerdì 22 agosto, l’ultimo saluto nella Casa Funeraria Caccia Services di Busto Arsizio, poi la tumulazione nel piccolo cimitero del paese, vicino al “suo” aeroporto.

IL PODCAST DI VARESENEWS CHE RACCONTA A VITA DEI SENZATETTO IN AEROPORTO

La storia di Cesira Ton “Emilietta” raccontata più volte da VareseNews

Una vita tra le sale di Malpensa

Cesira Ton era diventata un volto familiare per viaggiatori e lavoratori dell’aeroporto. Sempre presente, discreta e gentile, considerava Malpensa la sua vera casa. Così l’aveva raccontato più volte: «Qui mi sento libera. Qui sto bene».

Solo nel 2022, con il peggiorare delle condizioni di salute, Cesira aveva accettato il trasferimento nella RSA “Anni Azzurri” di Dormelletto, nel Novarese. Un passaggio difficile, come racconta la direttrice della struttura, Chiara Gattoni: «All’inizio non aveva preso bene l’allontanamento dall’aeroporto. Poi però ha stretto un forte legame con uno degli educatori, Sabato Santaniello, e col tempo ha iniziato a partecipare con entusiasmo alla vita della comunità».

Una favola per raccontare la sua storia

Proprio all’interno della RSA era nata una fiaba ispirata alla vita della signora Ton: “La Principessa Fuochira e il Cavaliere Costantino”, scritta dall’educatrice Simona Foresta nell’ambito del progetto “Nonni per tutti”. Un modo delicato e originale per restituire dignità, memoria e voce a una storia di marginalità che si è trasformata, nel tempo, in un racconto di cura e appartenenza.

Alla festa di presentazione della favola, Cesira aveva partecipato con emozione, condividendo con gli altri ospiti e il personale della struttura ricordi e frammenti della sua lunga esperienza a Malpensa.

L’ultimo saluto a Busto Arsizio

Cesira Ton è morta il 17 agosto 2025, nella struttura di Dormelletto dove viveva da tre anni. Aveva trovato lì un nuovo equilibrio e, come raccontano gli operatori, si è spenta serenamente. La sua salma si trova ora nella Casa Funeraria Caccia Services di Busto Arsizio, dove domani (venerdì 22 agosto) si terrà la cerimonia di benedizione prima del trasporto a Ferno per la sepoltura, prevista per le 14.

Un ritorno simbolico nei pressi di quel Terminal 1 che era stato, per così tanto tempo, la sua casa.