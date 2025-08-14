Agosto a Materia continua con serate a tema tra gioco, gusto e creatività

I primi aperitivi a tema di agosto a Materia Spazio Libero hanno avuto una bella risposta: partecipazione, curiosità e voglia di condividere esperienze nuove. È stata l’occasione per vivere l’hub di Castronno in un periodo in cui solitamente ci si ferma, con proposte che hanno saputo coinvolgere pubblici diversi.

Si continua anche in questi ultimi giorni di agosto, prima di riprendere con le serate di settembre, con cinque appuntamenti a tema che alternano formati e atmosfere:

Per partecipare ai format con aperitivo — e quindi anche per accedere alla caffetteria — è necessario essere soci dell’associazione Anche Io APS. Ma la tessera non è solo una formalità: è un invito ad abitare lo spazio con libertà e al tempo stesso sostenere il nostro impegno. Che tu voglia unirti a un evento, leggere un libro all’ombra, bere un caffè nel verde o passare il tempo in compagnia, Materia è aperta a chi sceglie di farne parte. Una volta tesserato (15 euro, valida un anno), lo spazio è “tuo”.

Puoi preiscriverti all’associazione cliccando QUI.

Materia è comunque aperta anche a chi decidesse anche solo passare per trovarci, per condividere un momento con amici, o per chissà quante altre ragioni. Animare gli spazi è una bella scelta e sentitevi liberi.

Lunedì – Aperingiallo

Un giallo da risolvere tra un sorso e un sospetto. Squadre di investigatori e protagonisti improvvisati si sfidano per scoprire il colpevole, seguendo indizi, trame e colpi di scena.

Prezzo: 10 euro

Prenota qui: APERINGIALLO

Martedì – Aperialbuio

Un’esperienza da fare a occhi chiusi, letteralmente. Si viene guidati in un aperitivo al buio, dove l’unico modo per orientarsi è fidarsi del gusto, dell’olfatto e dell’ascolto. In collaborazione con Slow Food Varese, si assaggiano prodotti locali a km 0, presentati in una degustazione cieca che diventa il proprio aperitivo. Insieme con il buon gusto potrete scoprire anche tante realtà della nostra terra. Prezzo: 12 euro

Prenota qui: APERIALBUIO

Mercoledì – Aperireuse

Laboratorio di riciclo creativo: dalle cornici in materiali di recupero, al cucito di emergenza, alle borse fatte con tessuti scartati, fino alle lampade con materiali di scarto. Una serata per “sporcarsi le mani” e dare nuova vita agli oggetti. Prezzo: 10 euro

Prenota qui: APERIREUSE

Giovedì – Aperisong

Tre secondi di musica. Un indizio. Ce la fai a indovinare la canzone prima degli altri?

Il giovedì è sera di quiz musicale a squadre: si gioca con memoria, orecchio e nostalgia. Si ride, si beve qualcosa e si canta… anche solo nella testa. Prezzo: 10 euro

Prenota qui: APERISONG

Venerdì – Aperigame

Dopo la pausa di Ferragosto, si torna in campo negli ultimi due venerdì del mese con due serate speciali in collaborazione con i Ruolatori Seriali, per sperimentare insieme i giochi di ruolo in chiave introduttiva. Accesso libero, per consumare è necessario avere la tessera di Anche Io Aps.

Prenota qui: APERIGAME

In tutte le serate, anche senza partecipare al format ufficiale, è possibile prenotarsi per giocare liberamente ai giochi da tavolo messi a disposizione nello spazio.

Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.