Al via la nuova stagione di Yoga con Varese Corsi

Un’occasione per ritrovare l’equilibrio, sciogliere tensioni e dedicarsi al proprio benessere psicofisico.

Da settembre, Varese Corsi propone una nuova e ricca stagione di corsi di yoga, pensata per accogliere principianti e praticanti più esperti, in presenza e online, con percorsi differenziati per stile, orario e intensità.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni:

Yoga dolce e rilassamento, da mercoledì 24 settembre, 15 lezioni dalle 11.30 alle 12.30 presso il Salone della Motta. Questo corso combina movimenti lenti e controllati con tecniche di respirazione e meditazione, creando un’esperienza di rilassamento totale. Le lezioni sono strutturate per aiutare a ridurre lo stress, migliorare la flessibilità e promuovere un senso di calma e benessere generale.

Vinyasa yoga, da giovedì 13 settembre, 13 lezioni dalle 21.00 alle 22.00 presso la Scuola Morandi. Il Vinyasa Yoga è una pratica dinamica che unisce movimento e respiro, aumentando forza e flessibilità. È un modo efficace per scaricare le tensioni, tonificare il corpo e migliorare la consapevolezza fisica ed emotiva.

Yoga dolce in pausa pranzo, da lunedì 29 settembre, 12 lezioni dalle 13.00 alle 14.00 presso il Salone della Motta. Una proposta ideale per prendersi cura di sé nel cuore della giornata, con movimenti dolci, respirazione guidata e rilassamento profondo. Un’ora rigenerante che aiuta a staccare la mente e ritrovare equilibrio.

Yoga dolce risveglio, lunedì 29 settembre, 10 lezioni dalle 7.30 alle 8.30 online. Un corso mattutino pensato per iniziare la giornata con calma e consapevolezza, attraverso una pratica leggera ma efficace che risveglia corpo e mente in modo graduale.

Teoria dello yoga, da sabato 4 ottobre, 8 lezioni dalle 10.00 alle 11.00 online. Un corso di approfondimento dedicato alla filosofia e alla storia dello yoga, che esplora le radici della disciplina, il pensiero di Patanjali e gli otto angas dell’Ashtanga Yoga. Ogni lezione affronta un tema specifico, offrendo una visione ampia e stimolante.

Yoga over 50, da lunedì 6 ottobre, 10 lezioni dalle 18.30 alle 19.30 presso l’Hub di Varese Corsi. Un percorso studiato per le esigenze di chi desidera avvicinarsi o continuare la pratica dello yoga in modo sicuro, dolce e consapevole.

Masterclass di yoga, domenica 12 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 presso l’Hub di Varese Corsi. Una lezione speciale ispirata al Vinyasa Yoga, che si articola in cinque fasi: centratura iniziale, riscaldamento, pratica attiva, defaticamento e rilassamento finale guidato. Un’esperienza intensa e completa, adatta a chi desidera muoversi con energia e presenza.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.