Amici e operatori della comunità di Inarzo cercano Francis: “Ha bisogno di aiuto”
La comunità che lo accoglieva ha diffuso un appello con foto e descrizione degli abiti: Francis ha un disturbo dello spettro autistico e necessita di supporto
È stato lanciato un appello per ritrovare Francis, un uomo di 31 anni con disturbo dello spettro autistico, che si è allontanato lo scorso 23 agosto dalla comunità che lo ospitava a Inarzo, in provincia di Varese.
Francis viveva in una struttura dedicata all’assistenza e al supporto di persone fragili e non è la prima volta che si allontana da solo. Tuttavia, questa volta il tempo trascorso dalla scomparsa sta destando crescente preoccupazione tra operatori e conoscenti.
L’identikit e i contatti
Francis indossava, al momento dell’allontanamento, una giacca impermeabile blu scuro, un berretto in lana nero che non toglie mai (come quello che si vede nella foto), scarpe pesanti da lavoro. Le persone che lo stanno cercando invitano chiunque possa averlo visto a contattare i numeri: 347 2964641 oppure 349 3859860.
L’appello della comunità
«Lo stiamo cercando», si legge nell’appello diffuso anche sui social e nei gruppi locali, corredato da due fotografie. Il messaggio sottolinea anche che Francis ha bisogno di supporto e che ogni segnalazione può essere utile.
L’invito è quello di diffondere il messaggio il più possibile e di prestare attenzione in particolare nelle zone tra Inarzo, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago e i comuni limitrofi.
