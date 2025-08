Bellucci, doppio obiettivo a Cincinnati: battere Dzumhur per sfidare Alcaraz

Storico (la prima edizione è del 1899), ricco (montepremi di oltre 9 milioni di dollari), prestigioso (è un Masters 1000, il primato di vittorie – 7 – è di Roger Federer): il Cincinnati Open di tennis è uno degli appuntamenti più quotati della stagione, è una sorta di antipasto del quarto e ultimo slam stagionale e, quest’anno, è nobilitato dal ritorno in campo simultaneo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, fermi dalla finale di Wimbledon.

In questo quadro sbarca anche il nostro Mattia Bellucci, uscito di scena tra crampi e rimpianti al primo turno di Toronto contro Gaston ma pronto a esordire nel torneo dell’Ohio dove è ammesso direttamente in tabellone in virtù della sua posizione attuale, il numero 72 del ranking.

Il sorteggio del tabellone è stato agrodolce per il 24enne di Castellanza allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti: al primo turno Bellucci se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur e – soprattutto – chi supererà l’ostacolo si ritroverà di fronte addirittura ad Alcaraz (lo spagnolo ha un bye – passaggio automatico – al primo turno).

La posta in palio quindi è doppia per Mattia, che deve anche “vendicarsi” della sconfitta rimediata con lo stesso Dzumhur al primo turno di Madrid. Un match ricco di tensione che si era concluso con una mancata stretta di mano, epilogo di una serie di ripicche viste nei tre set disputati sulla terra rossa madrilena. Obbligatorio, per Bellucci, restare sempre concentrato sul gioco senza cadere nelle trappole del più esperto bosniaco che a 33 anni sta vivendo una seconda giovinezza tanto da presentarsi a Cincinnati con il numero 53 al mondo.

Dzumhur ha sfruttato bene la stagione sulla terra (al Roland Garros arrivò al terzo turno e venne estromesso da Alcaraz in quattro set) ma a Cincinnati si gioca sul cemento, la superficie preferita da Bellucci che – anche per questa ragione – può e deve pensare di poter fare risultato. Il match dovrebbe disputarsi giovedì a orario da definire: sono infatti in corso gli ultimi incontri di qualificazione.

