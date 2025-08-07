Candidato unico del Centrodestra per le amministrative 2026 di Luino
Il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Dario Sgarbi risponde a voci che danno per frazionate le componenti conservatrici del panorama politico locale. "Interlocuzione anche con forze civiche"
«Si dice che il Centrodestra qui sia diviso, ma sinceramente non l’ho mai visto così unito». Comincia con questa frase una nota che il segretario cittadino di Fratelli d’Italia di Luino Dario Sgarbi ha inviato alla stampa in risposta a “voci“ che davano il centrodestra della cittadina lacustre come diviso.
«In questi giorni mi è capitato di leggere alcuni retroscena interessati sulle prossime elezioni di Luino. Volevo così contribuire al dibattito con alcune precisazioni», spiega Dario Sgarbi, Presidente del Circolo di Luino di Fratelli d’Italia.
Infatti «da tempo, insieme a Lega e Forza Italia stiamo lavorando ad un progetto comune e abbiamo la volontà di coinvolgere in modo organico anche Noi Moderati e Lombardia Ideale, alleati seri e preziosi. Intendiamo poi completare questa compagine con alcune tra migliori energie della società civile Luinese senza tessere di partito. Insomma, davvero non siamo mai stati così uniti e determinati».
In conclusione, specifica Sgarbi, «con questo approccio costruttivo sceglieremo il candidato sindaco, utilizzando i mesi che ci separano dalle elezioni per scrivere il programma di governo della città per i prossimi dieci anni».
