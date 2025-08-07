Ceresio sotto controllo: 35 irregolarità su 88 verifiche nella prima fase di “SecureLake 2025”
L’operazione della Guardia di Finanza rafforza la sicurezza sul Lago di Lugano con controlli incrociati e pattugliamenti congiunti con la Polizia cantonale svizzera
La Guardia di Finanza, attraverso la componente navale della Sezione Operativa Lago di Lugano, ha avviato l’operazione “SecureLake 2025”, mirata a garantire sicurezza, legalità e vigilanza sui grandi laghi del Nord-Ovest d’Italia, con un’attenzione particolare al Lago Ceresio.
Nel periodo estivo appena trascorso, i militari hanno eseguito 88 controlli di polizia lacuale, riscontrando 35 irregolarità, tra cui il mancato rispetto della distanza minima di navigazione dalla costa e l’errata conservazione della documentazione di bordo. Parallelamente, sono stati effettuati 59 controlli di polizia amministrativa, con l’acquisizione di informazioni utili ad approfondimenti successivi.
Un focus importante dell’operazione riguarda anche la sicurezza della navigazione, con verifiche annuali sulle dotazioni di bordo. Alle imbarcazioni risultate in regola è stato rilasciato il “bollino blu”, che evita controlli ripetitivi da parte di altre forze dell’ordine durante l’anno.
Grande rilievo è stato dato anche ai pattugliamenti congiunti con la Polizia Cantonale Svizzera, che hanno potenziato la copertura e la rapidità degli interventi, rafforzando la cooperazione transfrontaliera e la percezione di sicurezza per diportisti e bagnanti.
L’operazione, che si concluderà a fine settembre, rientra nel più ampio piano di sicurezza coordinato dalle Prefetture e rappresenta una risposta concreta e continua della Guardia di Finanza alle esigenze di tutela del territorio e della cittadinanza, anche nei contesti turistici.
