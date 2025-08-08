Varese News

Contanti in dogana, la Finanza intercetta oltre 133 mila euro non dichiarati alla frontiera di Gaggiolo

Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari della Guardia di Finanza hanno individuato violazioni per somme non dichiarate oltre la soglia di legge. Contestate sanzioni e applicata l’oblazione del 15%.

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, i controlli effettuati alla frontiera di Gaggiolo hanno portato all’individuazione di denaro contante per circa 435.000 euro.

In particolare, sono state accertate violazioni relative all’obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, per un totale di 133.383 euro non dichiarati.

Ai trasgressori è stata contestata la mancata dichiarazione doganale e applicata la sanzione amministrativa prevista, che comporta il pagamento di un’oblazione pari al 15% della somma eccedente la soglia consentita.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra ADM e Guardia di Finanza di Gaggiolo nel contrasto ai traffici illeciti, all’evasione fiscale e al contrabbando, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
