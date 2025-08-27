Dalla Cooperativa di Giubiano al porto di Genova: parte anche da Varese la catena della solidarietà per Gaza

Anche a Varese sta crescendo il sostegno per l’iniziativa che prende il nome di Global Sumud Flotilla: e mentre singoli e associazioni in città si stanno organizzando con diverse iniziative per rendere il più visibile possibile questo sforzo umanitario e civile, c’è chi ha deciso di fare qualcosa di ancora più immediato: raccogliere direttamente il cibo da inviare alle imbarcazioni che si stanno preparando a salpare per Gaza.

Domenica 31 agosto, da diversi porti nel mondo, nell’ambito dell’iniziativa salperanno infatti decine di imbarcazioni cariche di aiuti umanitari dirette verso Gaza: anche da Genova partiranno delle imbarcazioni. Per questo motivo, Music for Peace e CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) hanno organizzato una raccolta di generi alimentari, con l’obiettivo (enorme!) di raccogliere 40 tonnellate di cibo entro questo venerdì (29 agosto).

E un giovane varesino, Francesco Scagni, ha deciso di contattare Music for Peace e rendersi disponibile per organizzare una carovana da Varese. Ovviamente, per raggiungere l’obiettivo ha bisogno dell’aiuto di tanti volonterosi: che offrano cibo, ma anche volontariɜ e mezzi per trasportarlo fino a Genova. «Non c’è niente di personalistico in questa decisione, mi è sembrata solo la cosa più veloce da fare per un’iniziativa da realizzare in cosi poco tempo – Spiega – semplicemente appena ho saputo della cosa ho contattato quelli di Music for Peace e ho dato la mia disponibilità, visto che in questi giorni non lavoro, per organizzare una raccolta qui. E’ solo un piccolo pezzo della grane iniziativa, e ognuno di noi può mettere la sua parte».

COME PARTECIPARE

Innanzitutto, si può farlo donando cibo e portandolo al punto di raccolta, che è fissato

presso la Cooperativa di Giubiano (VA) in via Salvore a Varese. La raccolta avverrà nelle giornate di mercoledì 27 agosto, dalle 18 alle 21, e di giovedì 28 agosto dalle 8.00 alle 21.00.

È fondamentale attenersi scrupolosamente alla lista dei generi che sono stati richiesti, che sono questi:

LISTA ALIMENTI:

• Farina (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

• Riso (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

• Pasta (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

• Zucchero (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

• Biscotti

• Pelati o legumi (in latta da 400g)

• Miele o Marmellata

• Tonno

Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026 .

Si può partecipare però anche rendendosi disponibili a trasportare il cibo raccolto, con un proprio mezzo: la carovana partirà dalla Cooperativa di Giubiano nella mattinata di venerdì 29 agosto e si dirigerà verso la sede di Music for Peace (Via Balleydier 60, Genova Sampierdarena).

Tuttɜ coloro che si renderanno disponibili a prendere attivamente parte alla carovana, sono invitati a partecipare alla riunione organizzativa straordinaria che si terrà nella serata di mercoledì 27 agosto alle 21 presso la sede della Cooperativa di Giubiano.

Per chi non può partecipare così attivamente, è possibile contribuire alle spese: smistare, caricare e far navigare 40 tonnellate di cibo non è semplice ed è impegnativo anche economicamente. Per chi volesse, è possibile fare una donazione a Music for Peace per sostenerli in questa impresa.

IBAN:

Per l’Italia: IT18V0538701404000047035840

Per l’estero codice swift: BPMOIT22XXX

BPER BANCA- C/C intestato a: MUSIC FOR PEACE