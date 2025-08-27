Il circolo Quarto Stato si unisce alla raccolta di cibo per Gaza
La raccolta a Cardano avverrà nella giornata di giovedì 28 agosto, dalle 18 alle 23, presso la sede del circolo. Gli alimentari verranno poi conferiti alla carovana in partenza da Giubiano
Anche il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, seguendo l’appello proveniente dal Circolo di Giubiano a Varese, organizza, per chi non riuscisse a raggiungere Varese, un punto per la raccolta alimentare di prodotti che verranno portati a Genova venerdì mattina con la carovana in partenza da Giubiano.
Dalla Cooperativa di Giubiano al porto di Genova: parte anche da Varese la catena della solidarietà per Gaza
La raccolta a Cardano avverrà nella giornata di giovedì 28 agosto, in un periodo per ora fissato dalle 18 alle 23, ma che potrebbe allargarsi a tutta la giornata se verranno trovati i volontari, presso la sede del circolo.
Le regole per gli alimenti, che seguono una lista ben precisa, sono le stesse. In particolare, è possibile conferire solo:
* Farina (pacchi da mezzo chilo o da chilo)
* Riso (pacchi da mezzo chilo o da chilo)
* Pasta (pacchi da mezzo chilo o da chilo)
* Zucchero (pacchi da mezzo chilo o da chilo)
* Biscotti
* Pelati o legumi (in latta da 400g)
* Miele o Marmellata
* Tonno
Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026.
I pacchi verranno poi consegnati alla carovana che partirà il 29 per Genova.
Il post di Instagram con cui il circolo Quarto Stato promuove la raccolta, ricorda a tutti inoltre che chi volesse rendersi disponibile a prendere attivamente parte alla carovana – sia chi può mettersi a disposizione con un auto sia chi può rendersi utile preparando e gestendo i pacchi – c’è una riunione organizzativa straordinaria che si terrà nella serata di mercoledì 27 agosto alle 21 presso la sede della Cooperativa di Giubiano. Sempre su Instagram è possibile ricevere gli aggiornamenti, in particolare sugli orari di apertura della raccolta.
Intanto, prosegue l’organizzazione della marcia locale per la pace e per Gaza sulla via Francisca: venerdì 5 e sabato 6 settembre si camminerà per la pace su due tappe della Via Francisca per un totale di 34 chilometri. Per aderire a livello personale è possibile compilare questo modulo, per adesioni di enti e associazioni è possibile scrivere una email a viafranciscalucomagno@gmail.com.
Due giorni a piedi lungo la via Francisca per la pace e per Gaza
