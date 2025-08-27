Il circolo Quarto Stato si unisce alla raccolta di cibo per Gaza

Anche il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, seguendo l’appello proveniente dal Circolo di Giubiano a Varese, organizza, per chi non riuscisse a raggiungere Varese, un punto per la raccolta alimentare di prodotti che verranno portati a Genova venerdì mattina con la carovana in partenza da Giubiano.

La raccolta a Cardano avverrà nella giornata di giovedì 28 agosto, in un periodo per ora fissato dalle 18 alle 23, ma che potrebbe allargarsi a tutta la giornata se verranno trovati i volontari, presso la sede del circolo.

Le regole per gli alimenti, che seguono una lista ben precisa, sono le stesse. In particolare, è possibile conferire solo:

* Farina (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

* Riso (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

* Pasta (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

* Zucchero (pacchi da mezzo chilo o da chilo)

* Biscotti

* Pelati o legumi (in latta da 400g)

* Miele o Marmellata

* Tonno

Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026.

I pacchi verranno poi consegnati alla carovana che partirà il 29 per Genova.

Il post di Instagram con cui il circolo Quarto Stato promuove la raccolta, ricorda a tutti inoltre che chi volesse rendersi disponibile a prendere attivamente parte alla carovana – sia chi può mettersi a disposizione con un auto sia chi può rendersi utile preparando e gestendo i pacchi – c’è una riunione organizzativa straordinaria che si terrà nella serata di mercoledì 27 agosto alle 21 presso la sede della Cooperativa di Giubiano. Sempre su Instagram è possibile ricevere gli aggiornamenti, in particolare sugli orari di apertura della raccolta.

Intanto, prosegue l’organizzazione della marcia locale per la pace e per Gaza sulla via Francisca: venerdì 5 e sabato 6 settembre si camminerà per la pace su due tappe della Via Francisca per un totale di 34 chilometri. Per aderire a livello personale è possibile compilare questo modulo, per adesioni di enti e associazioni è possibile scrivere una email a viafranciscalucomagno@gmail.com.