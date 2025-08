Ferito un 19enne a Lugano dopo una rissa, identificati due maggiorenni e tre minorenni

Un 19enne svizzero del Bellinzonese è rimasto ferito nella tarda serata di venerdì 1 agosto a Lugano, in zona pensilina Botta, dopo una discussione degenerata in rissa. La Polizia cantonale comunica che il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite giudicate di una certa gravità.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte del 1 agosto. Per cause che saranno chiarite dalle indagini, una lite tra più persone è sfociata in violenza, portando al ferimento del ragazzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia della Città di Lugano e dalla Polizia Ceresio Sud. Presenti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di portarlo in ambulanza all’ospedale.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno permesso di individuare e fermare cinque ragazzi ritenuti coinvolti nella rissa: due 18enni e tre minorenni. La loro posizione è attualmente al vaglio delle autorità.

Le indagini sono coordinate dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni, in attesa degli sviluppi investigativi che chiariranno la dinamica e le singole responsabilità.