Ferragosto con il naso all’insù a Laveno Mombello con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che incanta il lago

È bastato un cielo limpido e una colonna sonora di «oh!» e applausi per trasformare la sera di Ferragosto a Laveno Mombello in una festa di luci, colori e meraviglia. Lo spettacolo pirotecnico, tradizionale appuntamento del 15 agosto, ha illuminato le acque del lago e il volto delle migliaia e migliaia di persone arrivate in paese per godersi l’evento.

Galleria fotografica Ferragosto Lavenese 2025 con i fuochi d’artificio 4 di 14

Spettacolo sul lago e applausi a scena aperta

I fuochi d’artificio sono stati sparati poco dopo le 22:30 dalla piattaforma galleggiante allestita davanti al lungolago. Per circa 20 minuti il cielo sopra Laveno si è acceso di coreografie luminose che hanno riscosso grande entusiasmo. Molti spettatori si sono posizionati lungo il molo e nei punti più panoramici del centro e delle colline circostanti.

La scelta musicale che ha accompagnato lo show ha aggiunto ulteriore atmosfera a una serata già perfetta, complice anche il meteo favorevole e il clima piacevole.

Una tradizione molto attesa

I fuochi di Ferragosto rappresentano uno dei momenti clou dell’estate lavenese. Anche quest’anno l’attesa non è stata delusa: residenti, turisti, famiglie e visitatori di passaggio hanno partecipato numerosi, riempiendo bar, ristoranti e locali della zona fin dalle prime ore della sera.

«Un momento che aspettiamo ogni anno, è sempre bello vedere la piazza così piena e sentire l’emozione condivisa» – ha raccontato un ristoratore del lungolago – «per chi lavora nel turismo, eventi come questo sono importantissimi».

Il paese vestito a festa

A completare la festa di Ferragosto non sono mancati i mercatini serali, la musica e le bancarelle con dolci e prodotti locali, in un’atmosfera che ha saputo coniugare tradizione e divertimento. Laveno Mombello si conferma così uno dei centri più vivaci del Verbano per il Ferragosto, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e anche da fuori.