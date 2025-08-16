Varese News

Varese Laghi

Ferragosto con il naso all’insù a Laveno Mombello con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che incanta il lago

La città sul Verbano si conferma così uno dei centri più vivaci del Lago Maggiore per il Ferragosto, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e anche da fuori

È bastato un cielo limpido e una colonna sonora di «oh!» e applausi per trasformare la sera di Ferragosto a Laveno Mombello in una festa di luci, colori e meraviglia. Lo spettacolo pirotecnico, tradizionale appuntamento del 15 agosto, ha illuminato le acque del lago e il volto delle migliaia e migliaia di persone arrivate in paese per godersi l’evento.

Galleria fotografica

Ferragosto Lavenese 2025 con i fuochi d’artificio 4 di 14
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025

Spettacolo sul lago e applausi a scena aperta
I fuochi d’artificio sono stati sparati poco dopo le 22:30 dalla piattaforma galleggiante allestita davanti al lungolago. Per circa 20 minuti il cielo sopra Laveno si è acceso di coreografie luminose che hanno riscosso grande entusiasmo. Molti spettatori si sono posizionati lungo il molo e nei punti più panoramici del centro e delle colline circostanti.
La scelta musicale che ha accompagnato lo show ha aggiunto ulteriore atmosfera a una serata già perfetta, complice anche il meteo favorevole e il clima piacevole.

Una tradizione molto attesa
I fuochi di Ferragosto rappresentano uno dei momenti clou dell’estate lavenese. Anche quest’anno l’attesa non è stata delusa: residenti, turisti, famiglie e visitatori di passaggio hanno partecipato numerosi, riempiendo bar, ristoranti e locali della zona fin dalle prime ore della sera.
«Un momento che aspettiamo ogni anno, è sempre bello vedere la piazza così piena e sentire l’emozione condivisa» – ha raccontato un ristoratore del lungolago – «per chi lavora nel turismo, eventi come questo sono importantissimi».

Il paese vestito a festa
A completare la festa di Ferragosto non sono mancati i mercatini serali, la musica e le bancarelle con dolci e prodotti locali, in un’atmosfera che ha saputo coniugare tradizione e divertimento. Laveno Mombello si conferma così uno dei centri più vivaci del Verbano per il Ferragosto, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e anche da fuori.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Ferragosto Lavenese 2025 con i fuochi d’artificio 4 di 14
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025
Ferragosto Lavenese 2025

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.