Ferragosto con il naso all’insù a Laveno Mombello con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che incanta il lago
La città sul Verbano si conferma così uno dei centri più vivaci del Lago Maggiore per il Ferragosto, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e anche da fuori
È bastato un cielo limpido e una colonna sonora di «oh!» e applausi per trasformare la sera di Ferragosto a Laveno Mombello in una festa di luci, colori e meraviglia. Lo spettacolo pirotecnico, tradizionale appuntamento del 15 agosto, ha illuminato le acque del lago e il volto delle migliaia e migliaia di persone arrivate in paese per godersi l’evento.
Spettacolo sul lago e applausi a scena aperta
I fuochi d’artificio sono stati sparati poco dopo le 22:30 dalla piattaforma galleggiante allestita davanti al lungolago. Per circa 20 minuti il cielo sopra Laveno si è acceso di coreografie luminose che hanno riscosso grande entusiasmo. Molti spettatori si sono posizionati lungo il molo e nei punti più panoramici del centro e delle colline circostanti.
La scelta musicale che ha accompagnato lo show ha aggiunto ulteriore atmosfera a una serata già perfetta, complice anche il meteo favorevole e il clima piacevole.
Una tradizione molto attesa
I fuochi di Ferragosto rappresentano uno dei momenti clou dell’estate lavenese. Anche quest’anno l’attesa non è stata delusa: residenti, turisti, famiglie e visitatori di passaggio hanno partecipato numerosi, riempiendo bar, ristoranti e locali della zona fin dalle prime ore della sera.
«Un momento che aspettiamo ogni anno, è sempre bello vedere la piazza così piena e sentire l’emozione condivisa» – ha raccontato un ristoratore del lungolago – «per chi lavora nel turismo, eventi come questo sono importantissimi».
Il paese vestito a festa
A completare la festa di Ferragosto non sono mancati i mercatini serali, la musica e le bancarelle con dolci e prodotti locali, in un’atmosfera che ha saputo coniugare tradizione e divertimento. Laveno Mombello si conferma così uno dei centri più vivaci del Verbano per il Ferragosto, capace di attrarre pubblico da tutta la provincia e anche da fuori.
