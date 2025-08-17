Germignaga trionfa al 51° Palio Remiero in notturna di Pallanza e vince anche il Palio femminile
Dopo due anni di dominio, Pallanza cede lo scettro a Germignaga, che taglia il traguardo in 4’01”
È Germignaga la regina del 51° Palio remiero in notturna di Verbania. Dopo due anni di dominio di Pallanza, l’equipaggio varesino si è ripreso il titolo. L’equipaggio varesino, a bordo del galeone giallo, ha tagliato traguardo con un tempo di 4’01”, distaccando di 6 secondi il galeone verde di Pallanza (galeone verde) e di 15 quello rosso di Intra. (Foto tratta dalla pagina Facebook di Città di Verbania)
Germignaga vince anche il Palio femminile
La serata era iniziata con il 4° Palio femminile, che ha visto Germignaga tagliare per prima il traguardo, davanti a Porto Ceresio e Omegna. Un risultato che ha già fatto intuire il buon momento dell’equipaggio varesino.
Anche la gara internazionale ha regalato emozioni, con l’Italia che ha conquistato il primo posto, seguita da Olanda e Galles.
A chiudere la serata, lo spettacolo pirotecnico che ha preceduto di poco l’arrivo di un temporale estivo.
