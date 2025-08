“HeART of Gaza”: inaugurata a Luino la mostra con le opere dei bambini di Gaza

Inaugurata domani a Luino la mostra “HeART of Gaza”, con opere realizzate dai bambini di Gaza. L’esposizione sarà visitabile fino al 9 agosto 2025 presso la Biblioteca Civica della città, con un’anteprima di presentazione prevista a Palazzo Verbania.

Un grido silenzioso attraverso l’arte

Il progetto “HeART of Gaza” nasce come un invito a guardare il mondo attraverso gli occhi dei bambini che vivono in aree di conflitto. Nonostante le difficoltà legate a violenza, distruzione e occupazione, i piccoli artisti continuano a sognare e a raccontare la loro realtà attraverso i colori.

Orari di visita

La mostra sarà aperta con i seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì : 8.30 – 14.00

Martedì e Giovedì : 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00

Sabato: 8.30 – 12.30

L’ingresso è gratuito, ma saranno gradite donazioni a sostegno del progetto curato da Mohammed Timraz e Féile Butler.

Un’iniziativa condivisa

La mostra è organizzata con la collaborazione di Emergency, del Comitato Varesino per la Palestina e di altre realtà locali impegnate nella promozione della pace.