Il negozio Marco Moreo liquida tutto, coda in strada a Gallarate

Il negozio “Marco Moreo” a Gallarate liquida tutto e la via Damiano Chiesa, nel centro città, si trasforma in una lunga coda per l’ingresso, per l’ultimo affare, l’ultimo acquisto insolito.

A inizio luglio la chiusura del negozio tra via Cavour e via Chiesa aveva fatto scalpore, perché il marchio è conosciuto nella zona di Gallarate e dintorni, era un elemento di richiamo, il luogo dove andare – appunto – a cercare l’acquisto di qualità o la curiosità che altrove non si trovava.

Settimana scorsa Marco Moreo – l’imprenditore che ha dato il suo nome al negozio – ha confermato la chiusura, per «una decisione inaspettata e per certi versi ingiustificata del tribunale di Macerata», all’interno di una procedura già aperta da tempo. Moreo aveva salutato con affetto la sua “squadra” di Gallarate e anche i tanti clienti del negozio cittadino, confermando l’addio.

Ora, nel cuore dell’estate, arriva la vendita finale. Con quella lunga coda – formatasi dalle otto e mezza del mattino – che da un lato ha il sapore triste di una storia al capolinea, dall’altro conferma il valore del negozio nella percezione di tanti a Gallarate.