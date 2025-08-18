Varese News

Intervento alla rete idrica a Varese: sospensione dell’acqua il 20 agosto in diverse vie

Mercoledì 20 agosto, dalle 22 a mezzanotte, Lereti effettuerà un intervento di efficientamento al serbatoio “VII Cappella” con ripercussioni sull’erogazione dell’acqua

Lereti, la società che gestisce la distribuzione dell’acqua, ha programmato per la serata di mercoledì 20 agosto un intervento sulla rete idrica che comporterà la sospensione temporanea del servizio in alcune vie della città di Varese.

Stop all’acqua per due ore

L’intervento avverrà al serbatoio “VII Cappella” e richiederà l’interruzione dell’erogazione dalle ore 22 a mezzanotte. Le vie interessate dalla sospensione sono: Oronco, Selvapiana, Oglio, Conventino, Campo dei Fiori, dell’Annunciazione, dell’Assunzione, Santuario, Salve Regina, Prima Cappella, Quintino Sella e Immacolata Concezione.

Possibili disagi e consigli utili

Durante i lavori potrebbero verificarsi:

  • cali di pressione dell’acqua

  • interruzioni temporanee del servizio

  • opalescenza dell’acqua

Al termine dell’intervento potrebbero permanere fenomeni di intorbidimento. Lereti consiglia di far scorrere l’acqua per qualche istante prima di utilizzarla, in modo da ripristinare la qualità abituale.

Efficientamento della rete

Come spiegato dalla società, l’intervento è finalizzato all’ammodernamento della rete idrica attraverso l’installazione di nuove strumentazioni, che permetteranno una gestione più efficiente e controllata del servizio.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
