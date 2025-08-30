Varese News

Le vasche di Luvinate hanno fermato acqua e detriti del maltempo

Verifica mattutina del Comune di Luvinate sui vari punti sensibili del Tinella, dove si è continuamente intervenuti con opere di mitigazione del rischio nel corso degli ultimi mesi e anni.

Le vasche di protezione, recentemente svuotate, hanno fermato acqua e detriti, confermando la loro utilità di fronte a eventi meteo importanti come quelli della serata di venerdì 29 agosto, impedendo e limitando il trasporto di materiale sotto il sentiero 10 del Parco Campo dei Fiori prima del centro abitato.

Il Comune ha voluto ringraziare la Protezione Civile per la presenza consueta di questi giorni.

Pubblicato il 30 Agosto 2025
