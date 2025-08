L’Usd Casbeno piange Franco Bianco: “Ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia”

L’USD Casbeno annuncia con dolore la scomparsa di Franco Bianco, figura storica della società sportiva e punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati.

«Con passione, dedizione e un amore incondizionato per i nostri colori – scrive la società in una nota – Franco ha lasciato un segno indelebile nella storia del Casbeno. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia».

Un punto di riferimento per la comunità sportiva

Bianco è stato per anni una presenza costante all’interno del club, contribuendo alla crescita e al radicamento dell’USD Casbeno nel quartiere e nella città di Varese. La sua figura, ricordano i dirigenti e gli atleti, andava oltre il ruolo sportivo, rappresentando un esempio di impegno e vicinanza alla comunità. Insieme all’ex presidente Abele Tamborini e al gruppo fondatore era stato in prima fila fin dai primi momenti della nascita dell’Usd Casbeno nel 1986: prima con un ruolo di segretario, poi come collaboratore anche di campo, è sempre stato protagonista tra i volontari anche alla “Festa dello sportivo” che per più di 30 anni è stata organizzata in via Pisna per raccogliere fondi per la squadra.

Il cordoglio della società

La società invita atleti, tifosi e amici a unirsi nel ricordo di Franco e a partecipare alle cerimonie di saluto che verranno comunicate nei prossimi giorni.

I funerali avranno luogo nella chiesa di Masnago mercoledì 6 agosto alle ore 16, preceduti mezz’ora prima dalla recita del S. Rosario. Seguirà poi il trasporto in cremazione. Orari di visita presso la casa funeraria Isella a Varese, viale Borri 267, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

