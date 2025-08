Mauro Moreno è il nuovo direttore generale di ASST Sette Laghi

Mauro Moreno è il nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria ASST Sette Laghi. Sul suo nome è arrivata l’ufficialità della nomina nella Giunta Regionale di Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

La ASST dei Settelaghi di Varese ha un nuovo Dg

Mauro Moreno, fino ad oggi Direttore Sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato nominato nuovo Direttore Generale dell’ASST dei Settelaghi di Varese. Con questa nomina, Moreno subentra a Giuseppe Micale, che è stato indicato come nuovo direttore generale dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

Chi è Mauro Moreno

Mauro Moreno ha maturato una significativa esperienza nel settore sanitario, ricoprendo, in precedenza, il ruolo di Direttore Sanitario dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (2019-2023), dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (2016-2019) e dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (2011-2015). Durante la sua carriera ha guidato la Direzione Sanitaria in momenti cruciali di riorganizzazione, tra cui l’unificazione con l’Ospedale San Carlo e la trasformazione dell’Azienda Ospedaliera in Azienda Sociosanitaria Territoriale.

Laureato in Medicina e Chirurgia (1994) e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (1999), Mauro Moreno ha anche conseguito un Master in Management e Leadership per l’organizzazione e la direzione strategica in sanità presso l’Università di Pavia nel 2020. Inoltre, è docente di Economia sanitaria e management infermieristico per i Corsi di laurea in Scienze Infermieristiche e Fisioterapia.

Le altre nomine,

La Giunta Regionale ha inoltre nominato Paola Palmieri, attualmente Direttore Generale dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS), come nuovo Direttore Generale dell’Ats della Brianza, succedendo a Michele Brait. Quest’ultimo, a sua volta, subentra a Silvano Casazza nella Direzione Generale dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Casazza, infatti, è stato recentemente nominato nuovo direttore generale dell’Ats Metropolitana di Milano, in sostituzione di Walter Bergamaschi, promosso alla Direzione Generale della Programmazione del Ministero della Salute.